al-bano-carrisi,-quanto-costa-soggiornare-nella-sua-tenuta?-resterete-di-stucco!

Al Bano Carrisi, quanto costa soggiornare nella sua tenuta a Cellino San Marco? Resterete di stucco!

Al Bano Carrisi, quanto costa soggiornare nella sua tenuta a Cellino San Marco? Resterete di stucco! (Fonte Getty Images)

È uno dei cantanti più amati di sempre. La sua musica ha conquistato generazioni di ascoltatori e regalato emozioni a non finire. Parliamo di Al Bano Carrisi, una vera e propria pietra miliare del panorama musicale italiano. Ma, come tutti sapranno, Al Bano non è solo un cantante. A pochi km dalla sua amata Cellino San Marco, Al Bano ha dato vita a un luogo davvero incantato. Parliamo delle sue tenute, immerse nello straordinario paesaggio del Salento.

LEGGI ANCHE —->Al Bano e Loredana Lecciso: “Grandi cambiamenti”, è lei stessa a parlarne apertamente

Le Tenute Al Bano sono accessibili ai clienti, che possono usufruire di tantissimi servizi, come ristoranti, piscine e spa. Ma quanto costa soggiornare lì per una vacanza indimenticabile? Ecco i dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Al Bano Carrisi, la sua tenuta a Cellino San Marco è un paradiso: sapete quanto costa soggiornare?

Un luogo davvero magico, immerso nel verde della campagna salentina. Parliamo delle Tenute Al Bano, un meraviglioso borgo antico tra boschi, vigneti ed uliveti, a pochi passi dal mare. Un luogo ideale per chi vuole scoprire le bellezza della Puglia, dal punto di vista del paesaggio ma anche dei sapori. Ristorante, piscina, spa: c’è davvero di tutto!

Ma in tanti si chiederanno: quanto costa soggiornare nelle famose tenute del cantante pugliese? Ebbene, non è come pensate! Nonostante sia un luogo decisamente famoso e incantevole, i prezzi sono piuttosto accessibili. In bassa stagione, infatti, è possibile prenotare una camera matrimoniale, con colazione inclusa, a poco più di 100 euro. Un prezzo che, chiaramente, sale a seconda del periodo: circa 190 euro per una notte nella camera classica, fino a 280 circa per una notte nella suite. Per tutti i dettagli e le informazioni precise, potete dare un’occhiata al sito ufficiale o alla pagina social:

Insomma, prezzi variabili, varie scelte e tutti i confort per una vacanza che non dimenticherete. Chi pensa di fare un salto in Puglia quest’anno?