al-bano,-“colpo-basso”-per-lui:-proprio-davanti-a-tutti,-da-non-crederci

A “Una voce per Padre Pio” c’erano Al Bano e Romina: il cantante pugliese non si aspettava ciò che è successo proprio lì davanti a tutti.

Al Bano, “colpo basso” per lui: è successo proprio davanti a tutti (Rai Play)

Tra gli ospiti più attesi dell’evento musicale “Una voce per Padre Pio” condotto per la prima volta da Mara Venier, c’erano gli amatissimi Al Bano e Romina.

Leggi anche—–>>>Al Bano e Romina, momento d’imbarazzo: si è sentito chiaramente, pubblico col fiato sospeso

La coppia di ex coniugi che tanto ha fatto sognare il pubblico col loro amore in passato, resta comunque una strepitosa coppia artistica. Ogni loro esibizione insieme è stata un successo garantito ed ora finalmente, dopo le restrizioni causate dalla pandemia, sono tornati a cantare sul palco.

Nel corso della serata però il cantante pugliese ha dovuto fare i conti con un imprevisto davvero assurdo e, cosa peggiore, proprio davanti a tutti.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Al Bano, è successo davanti a tutti: nessuno se lo aspettava

E’ accaduto che al momento del famosissimo brano “Ci sarà”, Carrisi, come molti altri colleghi, ha invitato il pubblico a proseguire le parole della canzone. Ebbene, tra i presenti nessuno ha accolto l’invito!

Leggi anche——>>>Jasmine, la figlia di Al Bano Carrisi si lascia andare: amaro retroscena, c’entra la sua sorella scomparsa

Al Bano non si è perso d’animo ed ha cercato di ironizzare sull’episodio: “Ma non canta nessuno, Padre Pio così si arrabbia”, ha detto. Poi ha ripreso a cantare e dopo un po’ ha esortato il coro ad aiutarlo nell’impresa di coinvolgere il pubblico: “We coristi, date una mano”.

Al Bano, “colpo basso” per lui: è accaduto proprio davanti a tutti, da non crederci (Rai Play)

Insomma, una serata ricca di aneddoti per Al Bano soprattutto a causa di “Ci sarà”. Sempre questo brano infatti ha dato luogo al siparietto con Romina: al momento di pronunciare il “Ti amo”, Carrisi ha scherzato dicendo di non ricordare la canzone per poi finire col pronunciare la fatidica frase sfoggiando tutta le sue celebri doti canore.