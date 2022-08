Al Bano confessione choc su Romina Power: “Voglio tornare con lei, l’amore c’è sempre stato”

Pochi giorni fa il grande Al Bano ha rivelato degli emozionanti retroscena sul rapporto con l’ex moglie Romina Power. I due si sono incontrati nel 1967 per poi sposarsi nel 1970. Dal loro amore sono nati 4 figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Da sempre sono stati amatissimi dagli italiani e non solo, tanto che, tutt’ora, nonostante fossero separati da tanti anni, sperano ancora in un ritorno di fiamma. Ad alimentare tale speranza è stata l’ultima dichiarazione del cantante pugliese.

Dopo ben 29 anni di immenso e profondo amore Romina e Al Bano si separarono ma tra i due niente è e sarà mai finito per sempre in quanto ci saranno sempre i figli ad unirli e anche l’amore per la musica. I due, infatti, sono una coppia anche artisticamente e nel corso degli anni hanno emozionato il loro pubblico delle varie città del mondo. Molto probabilmente, la scelta di separarsi è dipesa dalla scomparsa della primogenita Ylenia avvenuta nel 1994 in America, a New Orleans, durante un viaggio in solitaria.

Nel 2000, però, Al Bano ritrovò l’amore nella showgirl Loredana Lecciso con la quale è ancora legato. Nonostante non si fossero mai sposati, i due hanno due figli: Jasmine e Al Bano jr detto Bido. Ebbene, i fan ma anche i figli avuti dalla Power hanno sempre sperato che il cantante di Cellino San Marco potesse ritornare con sua moglie. Purtroppo ciò non è più avvenuto, se non artisticamente, e in una recente intervista al settimana Oggi è stato svelato il motivo.

“Ho aspettato otto anni sperando che qualcosa cambiasse: desideravo che la mia vita tornasse quella di prima. Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà”. Dunque, da quanto si evince dalle sue parole sembra proprio che a mettere la parole fine al loro amore sia stata Romina, magari anche indirettamente, attraverso i gesti e i sentimenti che non erano più gli stessi o che magari erano gelidi a causa di ciò che successe alla loro figlia.

Entrambi, infatti, non hanno mai superato quella tragica vicenda. Mentre Al Bano, però, nel 2013 presentò istanza di dichiarazione di morte presunta della figlia Ylenia al tribunale di Brindisi, dichiarata poi con sentenza nel 2014, Romina non si è mai arresa alla scomparsa della figlia e crede che un giorno tornerà tra le braccia della sua mamma così come spesso scrive anche sul suo profilo Instagram. Voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

