al-bano-e-romina,-istanti-imbarazzanti-sul-palco:-“non-lo-fa-nessuno-con-noi?”

Colpo di scena impensabile ieri sera sul palco del concerto canoro “Una voce per Padre Pio”, è accaduto l’impensabile per i cantanti.

L’evento benefico va in onda dal 2000 per iniziativa di Enzo Palumbo, al fine di sostenere le maggiori associazioni caritatevoli che operano in Italia accanto alle categorie più emarginate ed in difficoltà.

Per l’occasione, accanto alla conduttrice Mara Venier sono stati presenti grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo, come Gigi D’Alessio, Orietta Berti, Giulia Stabile, Katia Ricciarelli, Al Bano e Romina Power.

Proprio questi ultimi hanno regalato grandi gioie al pubblico a casa con momenti di ilarità, è accaduto però anche un imprevisto che ha lasciato interdetto il pubblico a casa. Vediamo cos’è accaduto in diretta.

Al Bano senza parole: la prima volta per lui

Il cantante di Cellino San Marco è salito sul palco del concerto assieme alla ex moglie Romina Power smuovendo ancora una volta gli animi di chi spera di rivederli insieme.

Sorridenti e complici hanno allietato con battute sagaci che hanno fatto sussultare molti fan della coppia storica.

“Come va da queste parti? E il cuore?”, la domanda di Romina per rompere il ghiaccio appena entrata in scena, a cui Al Bano ha risposto senza esitazione: “Bene, bene grazie a Dio”.

Durante il duetto del brano ‘Ci sarà’, come suo solito, il tenore si è allontanato il microfono dalla bocca per cercare una risposta dal pubblico presente sotto il palco ma è accaduto l’impensabile.

“Ma non canta nessuno? Padre Pio così si arrabbia”, ha detto sconvolto. Ci ha riprovato poco più tardi senza ricevere per la seconda volta risposta dalla platea.

Si è così rivolto ai coristi: “We coristi, date una mano!”. La prima volta per lui, visibilmente imbarazzato.