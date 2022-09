al-bano-e-romina-nella-bufera,-pubblico-contro-di-loro:-“interruzione-immediata-del-programma”.-mai-successo-prima

La coppia Al Bano- Romina Power è tra le più conosciute non solo in Italia ma anche all’estero, sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Tra gli anni ’70 e ’80 hanno fatto sognare con i loro brani, successivamente sbarcati in tutto il mondo. Tutt’oggi la televisione italiana continua a dedicargli degli speciali o delle serate evento. E’ ciò che è accaduto poche sere fa sulla Rai, precisamente col programma Techetechetè di Rai 1. Non tutto, però, è andato come previsto e sui social è scoppiata una vera e propria bufera. Ecco tutti i dettagli.

Al Bano e Romina Power si sono incontrati nel 1967 per poi sposarsi nel 1970. Dal loro amore sono nati 4 figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Con immenso dispiacere dei fan più accaniti, la coppia si separò dopo ben 29 anni, nel 1995. L’allontanamento avvenne anche dal punto di vista lavorativo. Dopo tanti anni, però, i due hanno deciso di tornare sui loro passi e di continuare a collaborare nel mondo della musica rendendo felice tantissime persone che da sempre li acclamano.

Senza dubbio, la maggior parte degli italiani è legata in particolar modo alla coppia e in tanti hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma. E’ pur vero, però, che un’altra parte è stanca di vederli sempre in tv, in molte trasmissioni o vedere sempre le repliche dei loro spettacoli o interviste. Il 2 settembre c’è stata una puntata speciale di Techetecheté dedicata proprio ad Al Bano e Romina. Ma la Rai non ha ricevuto l’esito sperato dai telespettatori: in molti hanno deciso di disertare il programma perché sfiniti di vedere continuamente la coppia in tv.

Il pubblico ha aizzato una vera e propria protesta anche sui social. In realtà, la puntata aveva creato un malcontento già da prima della messa in onda con il messaggio promozionale che recitava: “Al Bano e Romina, una canzone per due” di Giulio Calcinari“. In seguito i telespettatori iniziarono già a commentare in malo modo sui social. “Guardo Criminal Minds su Rai 4 #Techetechete“, oppure “Piuttosto che pagare l’Alban-Tax, guardo tutt’altro stasera“. “Oggi non vi seguo” “Stasera passo” .

Addirittura, anche coloro che sono rimasti sintonizzati su Rai 1 per vedere la puntata speciale, dopo un po’ hanno comunque iniziato a protestare su Twitter. “Aiuto, tutto Al bano & Romina?“. Altri, invece, hanno chiesto l’interruzione immediata del programma. Dunque tale puntata si è rivelata un vero e proprio flop ed è chiaro che i telespettatori sono stanchi di vedere cose trite e ritrite. La Rai avrà recepito il messaggio? Voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

