al-bano-e-romina,-non-succedeva-da-tempo:-c’entra-mara-venier,-di-cosa-si-tratta

Al Bano e Romina di nuovo insieme per un’occasione speciale: la novità coinvolge anche la loro carissima amica Mara Venier.

Al Bano e Romina, non accadeva più da tempo: c’entra Mara Venier, di cosa si tratta (Instagram)

Proprio in questi giorni succederà qualcosa che renderà molto felici i fan di Al Bano Carrisi e Romina Power: il tutto con la ‘complicità’ di Mara Venier, loro carissima amica. La conduttrice veneta ha appena chiuso in bellezza la stagione di Domenica In. Durante la penultima puntata della storica trasmissione, Mara si era lasciata andare ad uno sfogo per il difficile momento che stava attraversando a causa di un intervento ai denti riuscito male.

Ora che il suo impegno con Domenica In si è concluso, la bionda presentatrice, amatissimo volto di Rai 1, è pronta per un altro progetto che avrà a che fare anche con Al Bano e Romina. Vediamo di cosa si tratta!

Al Bano e Romina: accadrà prossimamente e riguarderà anche Mara Venier

Mara Venier condurrà quest’anno anche la 22esima edizione di “Una voce per Padre Pio”, evento musicale di beneficenza che avrà luogo domenica 4 luglio in prima serata in piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina, il paesino del Beneventano in cui nacque Padre Pio.

Il fine della manifestazione ideata da Enzo Palumbo è quello di raccogliere fondi a favore dell’Associazione Una voce per Padre Pio Onlus che aiuta i Paesi del Terzo mondo.

Al settimanale Oggi, la Venier ha spiegato: “Essere lì, nella piazzetta di Pietrelcina, mi fa sentire parte di un progetto più grande in cui non c’è posto per la meschinità. L’amore vince sempre”.

Ospiti ufficiali della serata saranno Al Bano e Romina, che si ritroveranno quindi dopo molto tempo a condividere l’emozione del palcoscenico dopo una lunga pausa dovuta alle restrizioni anti Covid.

I fan ovviamente gradiranno non poco questa reunion dei due amatissimi artisti e attendono impazienti il gran giorno.