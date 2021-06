al-bano-fa-chiarezza:-“rottura-con-loredana-lecciso?-solite-balle”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Giugno 21, 2021 , in Gossip

Al Bano rompe con Loredana Lecciso? “Sono le solite balle”

Negli ultimi giorni è circolata una news secondo la quale il noto e amato cantante italiano Al Bano sembrava in fase di rottura con l’attuale moglie Loredana Lecciso. Niente di reale, l’artista, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano La Verità ha fatto chiarezza sulla questione allontanando i rumors. Infatti Albano è ancora felicemente innamorato della sua Loredana e le altri voci sono state immediatamente allontanate dal cantante pugliese che non intende lasciare spazio ad altri gossip sul proprio conto. Ecco alcune delle parole rilasciate da Al Bano al quotidiano:

Grazie a Dio le notizie che mi davano in rotta con mia moglie Loredana Lecciso sono l’ennesima balla, mi è toccato smentire. C’è chi scrive bugie e le vende a caro prezzo. Musica? La vocalità è il mio dono, come scrivere canzoni e cantare brani d’altri, l’ho capito da ragazzino e non ho mai smesso di crederci

Al Bano, confessione privata: “Decido sempre di testa mia”

Nel corso dell’intervista rilasciata a La Verità, Al Bano si è aperto su vari temi. Dal punto di vista personale, l’artista ha dichiarato di non farsi influenzare quando arriva il momento di prendere delle decisioni, in particolare quando si tratta delle sue aziende. Scegliere personalmente è uno dei pregi dell’artista: “Alla fine decido sempre di testa mia, è difficile fermarmi. Il vino poi è la mia passione fin da ragazzino. Non mi ha mai fatto paura la fatica” – ha confessato Al Bano nell’intervista concessa al quotidiano – .

Al Bano confessa: “Mio padre mi ha regalato una lezione di vita straordinaria”

Al Bano, protagonista di una confessione amara nei giorni scorsi, parlando a La Verità ha confessato di aver ricevuto un’educazione speciale da parte di suo papà: “Mio padre mi ha regalato una lezione di vita straordinaria abituandomi al lavoro”.