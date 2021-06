al-bano-fa-un-chiarimento:-“crisi-con-loredana-lecciso?-tutte-bugie!”

Al Bano smentisce le voci sulla crisi con Loredana Lecciso: “Tutte bugie!”

Al Bano tornerà presto in Tv. Difatti il popolare cantante di Cellino San Marco sarà ospite d’onore all’evento condotto da Mara Venier, Una voce per Padre Pio (andrà in onda in prima serata su Rai1 il 4 luglio). Mara Venier e Al Bano hanno rilasciato un’interessante intervista al magazine Oggi proprio per presentare ai lettori questo show. In questa occasione è stato anticipato che Al Bano si esibirà con Romina Power. E ovviamente la giornalista ha colto immediatamente la palla al balzo per domandargli se Loredana Lecciso potrebbe essere gelosa di questo loro riavvicinamento. Al Bano ha risposto negativamente prendendo la palla al balzo per smentire tutte le voci su una loro presunta crisi:

“Con Loredana grazie a Dio va tutto bene e non metto il megafono…Non abbiamo mai litigato, sono tutte bugie inventate dai giornali…”

Altro che crisi tra Loredana Lecciso e Al Bano, le cose non sono mai andate bene come in questo periodo.

Al Bano esprime la sua opinione sui suoi figli: “Sono orgoglioso di tutti loro”

Al Bano, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Oggi, ha poi voluto parlare di tutti i suoi figli. E ovviamente il compagno di Loredana Lecciso, il quale ieri ha rivelato di aver vissuto un periodo difficile senza musica, non ha potuto non ammettere di essere orgoglioso di tutti loro:

“Sono felice che Cristel che mi sta facendo diventare nonno per la terza volta…Sono felice per Romina jr. che sta trovando la sua strada, come suo fratello Yari…”

Al Bano ha poi dichiarato di essere davvero felice anche per sua figlia Jasmine Carrisi, la quale in poco tempo è riuscita a costruirsi un bel percorso artistico e universitario.

Mara Venier interessata ad Al Bano in passato. Lui: “Non me ne ero mai accorto”

Come detto precedentemente Al Bano sarà l’ospite d’onore dell’evento condotto da Mara Venier, Una voce per Padre Pio. E al magazine Oggi l’artista ha colto l’occasione per svelare un piccolo retroscena proprio su Mara Venier, pronta a condurre questo show:

“Ogni volta che m’incontra mi dice che era pronta a tutto per me, ma che non l’ho mai degnata di uno sguardo…Io le rispondo sempre di non essermi mai accorto di nulla…”

Successivamente Al Bano ha lanciato simpaticamente una frecciatina a Mara Venier: “Forse non è stata brava a manifestare i suoi sentimenti…”