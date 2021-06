al-bano-felice-al-fianco-di-loredana-lecciso:-“stiamo-benissimo-insieme”

Al Bano smentisce ancora una volta la crisi con Loredana Lecciso: “Stiamo benone”

Roberto Alessi ha una sua rubrica sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 in cui dà i giudizi ai vip più discussi della settimana. E in questa occasione ha posto la sua attenzione su Al Bano e Loredana Lecciso i quali sono finiti sotto i riflettori del gossip per una loro presunta crisi. Roberto Alessi ci ha voluto vedere chiaro e ha quindi telefonato al popolare cantante di Cellino San Marco per sapere la verità. Al Bano ha smentito seccamente di essere in crisi con Loredana Lecciso, aggiungendo che le cose tra loro stanno andando benissimo: “Stiamo benone…Siamo in un trullo a mangiare mozzarelle…”

Al Bano e Loredana Lecciso non sono in crisi. Lui ironizza: “Alle bufale preferisco le mozzarelle”

Successivamente Al Bano, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000, ha anche colto la palla al balzo per fare una battuta delle sue. Cosa ha detto? Il popolare cantante di Cellino San Marco, il quale ha chiarito una volta per tutte di non essere in crisi con Loredana Lecciso, ha dichiarato schiettamente di preferire le mozzarelle di bufala alle bufale che ogni volta vengono messe in giro sul suo conto: “Alle bufale preferiamo la mozzarella di bufala…” Insomma Loredana Lecciso e Al Bano sono innamoratissimi e non hanno mai litigato in questo periodo.

Roberto Alessi fa un chiarimento: “Mai detto che Al Bano e Loredana Lecciso erano in crisi”

Roberto Alessi, in questa sua rubrica sul magazine di Novella 2000, ha poi tenuto a fare un importante chiarimento. Difatti il giornalista ha tenuto a precisare di non aver mai e poi mai detto che Loredana Lecciso e Al Bano erano in crisi, come invece qualcuno ha voluto far intendere: “Mai detto una cosa del genere su Al Bano e Loredana Lecciso…Questa è una bufala bella e buona”