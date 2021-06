al-bano,-il-retroscena-sul-rapporto-coi-figli:-l’ha-svelato-soltanto-adesso

Al settimanale Di Più Al Bano racconta il rapporto con i suoi figli e fa una confessione inaspettata: tanta emozione nelle sue parole.

Al Bano, il retroscena sul rapporto coi figli: l’ha confessato soltanto adesso (Rai Play)

Momento di grande gioia per Al Bano Carrisi che sta per diventare nonno per la terza volta. Sua figlia Cristel, già mamma di due bambini, aspetta infatti una figlia dal marito Davor Luksic. Una notizia che riempito di gioia il cuore dell’artista pugliese, com’è comprensibile.

Leggi anche—–>>>Al Bano, la dura verità: avrebbe deciso Loredana Lecciso ma la notizia riguarda tutti i suoi figli

D’altronde la famiglia è sempre stata importantissima per lui: ciò che ha costruito con Romina Power continua ad rappresentare uno dei pilastri della sua vita insieme alla famiglia creata con Loredana Lecciso. I suoi sei figli sono motivo d’orgoglio per Al Bano, che al settimanale Di Più ha raccontato le gioie che sta vivendo grazie alla gravidanza di Cristel. Quest’ultima era già incinta a Pasqua, ha rivelato il cantante, anche se la notizia è stata resa nota tempo dopo.

Nel corso dell’intervista il cantante di Cellino San Marco ha poi parlato del rapporto con i figli in generale, vediamo cosa ha rivelato.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Al Bano: “A volte penso….”, la rivelazione sul rapporto coi figli

“Ho sempre cercato di avere un rapporto profondo con i miei figli. E in questo periodo soprattutto con mia figlia Cristel. Certo, oggi sono adulti, hanno la loro vita ed è giusto così”, ha detto il cantante che non ha mai nascosto quanto sia fondamentale per lui il valore della famiglia.

Leggi anche—–>>>Jasmine Carrisi lo rivela a tutti soltanto adesso: cosa ha fatto Al Bano, resterete di stucco

“A volte, di sera, penso a quando i miei figli erano piccoli. Ai momenti speciali trascorsi insieme con loro, durante i viaggi, a casa”, ha aggiunto. Nelle parole di Al Bano tanta emozione e commozione.

Al Bano, il retroscena sul rapporto coi figli: ne ha parlato soltanto adesso (Rai Play)

Un aspetto di Al Bano che ce lo fa amare ancora di più, vero?