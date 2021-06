al-bano-per-la-prima-volta-dice-di-romina:-“speravo-tanto-ci-ripensasse”

Albano e Romina Power non smetteranno mai di farci sognare perché il loro amore e la loro famiglia appartiene a tutta l’Italia e loro si sono dati sempre generosamente tanto da far sperare ai propri fans in un loro ritorno insieme e c’è ancora chi ci spera.

Ma le loro vite si sono ormai divise e, se Albano ha ritrovato una sua serenità accanto a Loredana Lecciso e ai figli avuti da lei Jasmine e Bido, lo stesso non si può dire di Romina Power che trascorre la sua vita dedicandosi ai figli avuti da Albano ma non ha più avuto un uomo al suo fianco o, almeno, non ufficialmente.

Albano fa una dichiarazione molto forte sul suo amore per Romina e dice “ho sperato tanto di tornare con lei”

Albano raramente parla volentieri della sua vita privata ma per Romina Power fa un’eccezione e, in occasione di un’intervista rilasciata al Magazine Voi ha fatto alcune dichiarazioni sulla ex moglie Romina Power.

Albano, infatti, ha rivelato che dopo la separazione avrebbe tanto voluto che Romina ci ripensasse e ha detto: “È successo in un nostro concerto in Brasile. Speravo con tutte le mie forze che potesse avere un ripensamento, dato che era da Romina che proveniva la richiesta di separazione. Purtroppo, alla fine di una serata trionfale a Rio De Janeiro, ho realizzato che mi stavo dividendo dalla donna che amavo! Credo nei miracoli, ne ho anche avuti alcuni di cui non parlo. Ne ho invocato uno, che non è arrivato, e nel 1999 è giunta una separazione non voluta né desiderata”.

Albano e la sua vita accanto a Loredana Lecciso

Al Bano ha così dovuto raccogliere i cocci di un amore finito e ha dovuto ricominciare tutto di nuovo.

E ha incontrato Loredana Lecciso con la quale, dopo tanti alti e bassi ora, a 78 anni ha ritrovato la serenità.

Loredana, recentemente, ha dichiarato in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel: “Forse mai come ora lui e io ci siamo trovati così uniti e così d’accordo nella gestione dei ragazzi. Ed è un dono, primo perché non litighiamo, poi perché questo è un momento di grandi cambiamenti per tutti noi, quindi è meglio avere una voce sola”.

E poi Loredana ha anche detto: “Essere qui oggi così uniti, con una famiglia che fa squadra e con tanti progetti ancora da realizzare per me è il regalo più grande”.