Al Bano, Roberto Alessi rivela quale è stata la sua vera reazione dopo l’esclusione da The voice senior e di Orietta Berti dice …

Ormai è ufficiale che il posto in giuria di Albano e della figlia 20enne Jasmine quest’anno a The voice senior sarà preso da Orietta Berti.

Il programma che ripartirà in autunno e sarà condotto, per il secondo anno consecutivo da Antonella Clerici, vedrà in giuria, tra gli altri tutti riconfermati, Orietta Berti che questa estate sta spopolando con la sua canzone tormentone Mille che canta insieme a Fedez e ad Achille Lauro.

La reazione dei Albano raccontata da Roberto Alessi quando ha saputo della sua esclusione dalla giuria di The voice senior

Roberto Alessi, direttor di Novella 2000 ha svelato quale è stata la vera reazione di Albano quando ha saputo di essere stato escluso dal programma The voice senior. Alessi ha detto così: “Al Bano c’è rimasto male…Anche perché lo show non era andato bene, ma benissimo…” e poi su Orietta Berti che prederà il suo posto, ha detto: “Hanno voluto cambiare. So da ora che Orietta sarà brava, però…”.

Al Bano condurrà un altro programma

Albano nonostante non farà parte della giuria di The voice senior non rimarrà certamente senza fare nulla infatti gli hanno già proposto un altro programma.

Albano, che in questi giorni si sta spendendo molto sulla necessità di vaccinarsi ha detto: “Dai dati in possesso della Asl di Brindisi ho saputo che c’è un 5% di miei coetanei che è restio a vaccinarsi. Ed è un gravissimo errore, fate in fretta perché la vita va vissuta” e poi: “Io sono nato nel 1943, mi sto avvicinando agli ottanta e mi sono vaccinato. Certo, prima mi sono informato, quali erano i pro e quali erano i contro. E ho visto che l’unica cosa che poteva essere contro è il non vaccinarsi”. ll vaccino è la salvezza dell’umanità. Fate in fretta perché la vita va vissuta e non dobbiamo essere schiavizzati da quel maledetto Covid”.

E poi a chi non vuole vaccinarsi ha detto: “Perché? Non amate la vita? Un gravissimo errore”. E, infine, ha deciso di concludere il suo accorato appello così: “Assisteremo alla morte del Covid perché prima o poi adda murì, come si dice a Napoli. Vacciniamoci”.”.

Albano condurrà “Notte della Taranta 2021”, a Melpignano dal 30 agosto epoi il programma sarà trasmesso su Rai 1 il 4 settembre dalle ore 22:30.