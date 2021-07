Al Bano, spunta fuori un retroscena incredibile: sapete perché usa sempre il cappello? Non l’avreste mai detto

Spunta fuori un clamoroso retroscena su Al Bano: sapete perché usa sempre il cappello? Soltanto adesso ha raccontato la verità: non l’avreste mai detto!

È uno dei più grandi cantanti degli ultimi tempi, Al Bano Carrisi. Entrato a far parte del mondo della musica davvero giovanissimo, il simpaticissimo cantante di Cellino San Marco ha cavalcato la cresta dell’onda sin dal primo momento. Diteci la verità: chi è non conosce almeno una sua canzone? Senza alcun dubbio, nessuno: ne siamo certi! Ebbene. A questo punto, però, vi facciamo una domanda: avete notato che il buon Al Bano, in tutte le sue apparizioni televisive e non, indossa sempre un cappello? Che sia bianco, di colore scuro o molto altro ancora, il cantante è solito indossare questo particolare accessorio. Sapete perché?

Oltre ad avere una voce d’incanto, Al Bano Carrisi è anche conosciuto per essere un’icona di stile. Avete mai notato i suoi cappelli? Come non farlo, avete ragione! Ebbene, ma sapete perché è solito indossarli? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. Nel corso di un suo recentissimo intervento a “Uno mattino estate”, trasmissione condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini, il cantante ha rivelato tutta la verità.

Al Bano, sapete perché indossa sempre un cappello? Non indovinereste mai

Oltre ad essere amato e conosciuto per la sua straordinaria voce, Al Bano è anche famosissimo per il suo incredibile stile. Sempre elegante ed adatto a qualsiasi tipo di occasione, la voce di Cellino San Marco è solito presentarsi con indosso un cappello. Ci avete mai fatto caso? Impossibile non notarlo, avete ragione! A questo punto, però, ci chiediamo: perché? Per quale motivo, quindi, il cantante è solito sfoggiare questo incredibile accessorio.

A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. Nel corso di un suo recentissimo intervento a “Uno mattina estate”, in onda su Rai Uno con Anna Falchi e Beppe Convertini, il cantante ha rivelato il suo “segreto”. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il buon Carrisi sia solito indossare un cappello perché anche suo padre, a quanto pare, aveva questa abitudine. “Ho voluto copiare mio padre, che era sempre in giro con il cappello”, ha iniziato a dire. Svelando, inoltre, di averne oggi tantissimi. E di riceverne anche dai suoi amici.

Lo avreste mai immaginato?