al-centro-federale-di-catanzaro-cerimonia-di-premiazione-delle-“scuole-calcio-elite”

Ieri, nella sala congressi del Centro Federale di Catanzaro, si è svolta la cerimonia di premiazione delle Scuole Calcio Elite, oggi qualificate Club Giovanili di 3° livello, per la stagione sportiva 2021/2022. Ben 17 scuole di calcio hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento: ASD Calcio Lamezia, ASD Vigor Catanzaro, ASD Virtus Soverato, SSD Kennedy JF Aquile 1965 (prov. Catanzaro); ACD Morrone, ASD E. Coscarello Castrolibero, SCD Digiesse Praia Tortora, ASD SC Alessandro Rosina, ASD Soccer Montalto, NS Pro Cosenza Calcio, Polisportiva Real Cosenza, SSD Taverna (prov. di Cosenza); FC Crotone Srl (Crotone); ASD Segato, Reggina 1914 Srl (prov. di Reggio Calabria); ASD Sporting Club Corigliano (Rossano); US Vibonese Calcio Srl (Vibo Valentia).

“Il giusto riconoscimento”

“Il giusto riconoscimento – si legge in un post sui social della Figc Calabria – per un percorso di qualità tecnico, organizzativo e relazionale. Alle scuole calcio vanno i complimenti del Coordinatore Massimo Costa e dei suoi collaboratori per il traguardo raggiunto e un ringraziamento al presidente del Cr Calabria Lnd, Saverio Mirarchi, per la vicinanza, il supporto e la collaborazione offerta durante tutto il lavoro svolto dal Coordinamento”.

