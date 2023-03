al-del-duca-per-reagire-subito-due-sfide-in-casa

Archiviato l’anticipo di ieri sera tra Cagliari e Ascoli oggi il 29esimo turno di B entrerà nel vivo le altre gare previste. Perugia-Reggina, inizialmente programmata alle 14, è stata rinviata dalle autorità locali a seguito dello sciame sismico che sta investendo il nord dell’Umbria con epicentro Umbertide. Sempre alle 14 saranno ben 5 le sfide che andranno in scena. Scontro playoff da non perdere tra Parma e Sudtirol con i ducali che cercheranno di riconquistare il Tardini dopo le due recenti esaltanti vittorie esterne portate via rispettivamente a casa di Frosinone (4-3) e Reggina (1-0). I fari chiaramente saranno tutti puntati sul ‘Mudo’ Vazquez, l’uomo del momento gialloblù. Occhio però agli incredibili altoatesini condotti dal sergente Bisoli. I tirolesi non perdono da ben 9 gare (6 vittorie e 3 pareggi). In caso di un altro sorprendente acuto esterno potrebbe addirittura entrare in corsa per la promozione diretta.

A questo match si aggiungeranno poi le sfide Modena-Pisa, Cittadella-Palermo e i duelli per la sopravvivenza Benevento-Como, Venezia-Brescia. La sfida del Penzo costituirà una partita sconsigliata ai deboli di cuore. Un’eventuale sconfitta in questo momento cruciale del campionato potrebbe complicare più del dovuto la chance di entrambe di raggiungere la salvezza. Alle 16.15 fari tutti puntati su un gremito San Nicola dove sono attesi quasi 40mila spettatori per la sfida al vertice tra Bari e Frosinone. Dopo il successo portato via dal Del Duca i Galletti ci credono davvero e cercheranno di dimostrarlo mettendo in ginocchio proprio la prima della classe. Domani chiuderanno Spal-Cosenza, altra gara sconsigliata ai deboli di cuore, e Genoa-Ternana (entrambe alle 16.15).

Nel frattempo la Lega B ha reso note date e orari degli incontri dalla 30esima alla 36esima gioranta. L’Ascoli potrà sfruttare il doppio turno interno contro Venezia e Brescia. I lagunari arriveranno al Del Duca sabato 18 marzo (fischio d’avvio del match fissato alle ore 14). Esattamente una settimana dopo i bianconeri dovranno vedersela tra le mura amiche contro le Rondinelle (sabato primo aprile alle ore 14). Proprio per l’occasione il club di corso Vittorio ha deciso di lanciare, da lunedì 13 a sabato 18 (chiusura alle 14) per i settori curva nord e tribuna Mazzone, un pack di 2 partite ad un prezzo agevolato (curva nord 28 euro intero; donna, senior e under 18 a 20 euro; junior 5 euro – tribuna Mazzone 36 euro intero; donna, senior, under 18 a 28 euro; junior 5 euro).

La sottoscrizione dello stesso consentirà di poter usufruire di uno sconto del 30% allo store di via Cairoli. Lunedì 10 aprile il cammino del Picchio proseguirà quindi in casa della capolista Frosinone (fischio d’avvio alle ore 15). A seguire: Ascoli-Sudtirol (sabato 15 alle 14); Como-Ascoli (sabato 22 ore 14); Ascoli-Pisa (lunedì primo maggio alle 15); Genoa-Ascoli (sabato 6 ore 14).

Massimiliano Mariotti

