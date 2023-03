al-mipim-2023,-i-nuovi-passi-dell’immobiliare-sulla-strada-per-il-net-zero

“Dobbiamo rivoluzionare il settore immobiliare globale altrimenti le nostre città e i loro abitanti non resisteranno alle catastrofi climatiche”, ha tuonato l’economista statunitense Jeremy Rifkin e autore del recente bestseller L’età della resilienza nel discorso con cui ha aperto il Mipim 2023, la fiera internazionale di riferimento per il settore del real estate, dell’edilizia e del mercato immobiliare che si è tenuta a Cannes dal 14 al 17 marzo.

Il progetto di Sheppard Robson “Roots in The Sky” nel quartiere londinese di Southwark

Anche i 12 progetti premiati al Mipim Awards di quest’anno, selezionati tra 43 finalisti provenienti da 22 paesi del mondo, riflettono l’urgenza di dare delle risposte concrete all’emergenza climatica. Un esempio eloquente è “Roots in The Sky” (“Radici nel cielo”), un edificio per uffici, che sorgerà entro il 2026 a Londra, nel quartiere di Southwark e che ospiterà una “foresta urbana” sul proprio tetto. 123 alberi maturi e 10.000 altre piante saranno piantate in 1300 tonnellate di terra, così da creare un’oasi benefica di biodiversità, con vista sul cuore della capitale britannica. Il suo design passivo, l’uso di energia rinnovabile e i sistemi di gestione intelligente integrati, ridurranno le emissioni di CO2 di oltre il 41% rispetto alla media attuale.

Questo progetto altamente sostenibile e alquanto unico nel suo genere, porta la firma dell’architetto Sheppard Robson, famoso per il progetto EvO Building, il primo edificio “Net Zero” mai realizzato a Manchester (il suo fabbisogno energetico è soddisfatto per il 94% da pannelli fotovoltaici).

Fabrix London, il promotore di “Roots in the Sky”, é stato insignito di un secondo riconoscimento nella categoria “Best Urban Regeneration Project” per gli Atelier Gardens situati alla periferia di Berlino. Una “rigenarazione” degli storici studi cinematografici realizzata osservando i principi dell’economia circolare (riutilizzo dei materiali) e affidando alle piante il compito di decontaminare il suolo.

ll complesso parigino Morland Mixité Capitale riprogettato da David Chipperfield

Il Premio Nobel per l’Architettura, Sir David Chipperfield, ha ricevuto due riconoscimenti – “Progetti Polivalenti” e il “Premio della Giuria” – per il complesso parigino Morland Mixité Capitale. Originariamente costruito negli anni ’60 dall’architetto Albert Laprade, l’edificio è stato ristrutturato, rimodellato e ampliato fino ad assumere l’aspetto di un campus cittadino.

Morland Mixité, ha una spettacolare vista panoramica sulla Senna e Notre-Dame. Come suggerisce il nome, “mescola” abitazioni, uffici, ristorante, hotel a 5 stelle, ostello della gioventù, negozi e persino un asilo nido. Rappresenta la metamorfosi virtuosa di un austero edificio amministrativo, l’anziana prefettura di Parigi: un luogo deprimente che diventa attraente. A nostro avviso, Chipperfield avrebbe meritato un ulteriore premio per la “resurrezione” delle Procuratie Vecchie di Venezia, in Piazza San Marco, anch’esse tra i progetti selezionati per la finale di Mipim Awards: un affascinante simbiosi tra il fastoso passato veneziano (vennero costruite nella prima metà del Cinquecento per iniziativa del doge Andrea Gritti) e le più moderne innovazioni high-tech. Le Procuratie restaurate sono ora aperte al pubblico per la prima volta.

Il progetto Atelier Gardens nella periferia di Berlino

Fra le altre novità del Mipim 2023 si è distinto “The Road to Net Zero”, uno spazio dedicato ai temi green della decarbonizzazione, dei materiali bio-based e degli strumenti di risparmio energetico e “riutilizzo” dell’acqua. Ma in realtà l’intero evento ha posto l’accento sulla sostenibilità ripetendo come un mantra la sigla ESJ (“Environmental and Social Justice”).

Al Mipim riflettori accesi anche su “Sluishuis”, il lussuoso quartiere galleggiante di Amsterdam progettato da BIG e Barcode Architects: superficie di 49.000 mq e 442 appartamenti ad energia zero, dotati di giardini pensili, sistema fotovoltaico, tripli vetri e, fiore all’occhiello, porto privato e parcheggi sottomarini.

Vito Califano