Al museo senza pensieri: arriva il dog sitter che fa compagnia al tuo cane. Cani al museo? Quasi. Da qualche settimana i nostri amici potranno godere di una buona compagnia mentre visitiamo un museo e godiamo la visita nelle varie gallerie d’Italia. L’idea è nata a TripfordDog.com, una piattaforma online che ormai da anni cerca di far conciliare ai amanti dei cani le proprie passioni e la cura degli animali domestici. Dato che non possono seguire i padroni nelle sale degli Uffizi a Firenze o a Pompei o a Castel Sant’Angelo a Roma, sarà possibile lasciarli all’esterno della struttura in compagnia di uno degli addetti.

Come funziona il dog sitter

“Abbiamo selezionato delle persone che per lavoro si occupano di cani. – spiega Marco Fabris, Ceo e fondatore di Tripfordog.com – Sono esperti che sanno come farli giocare in sicurezza e anche farli riposare quando serve. Si organizzano per farli stare in posti dove c’è ombra, sempre alla ricerca del loro benessere. Io stesso ho un cane, Mela, nominata presidente onorario diTripForDog.com, e conosco bene le loro esigenze. Grazie al servizio di TripForDog.com i nostri amici ci aspetteranno scodinzolanti all’uscita del museo”.

Che si tratti dei musei Vaticani, della Cappella Sistina o della Galleria dell’Accademia a Firenze, lo schema è più o meno sempre lo stesso. Il pacchetto include infatti il biglietto saltafila, la consegna e la riconsegna del proprio cane all’inizio e alla fine della visita per la durata prevista. Solo su Firenze c’è un’offerta che include i tre musei coinvolti. Una guida e il pernottamento in un b&b in centro. A Roma il dog sitting dura invece quattro ore. L’idea, figlia dell’esperienza della piattaforma nell’organizzazione di viaggi con i propri amici pelosi, sembra affrontare un aspetto tascurabile che tuttavia può cambiare la dinamica di una giornata.

Come nasce

“TripForDog è nato durante un viaggio che ho fatto con il mio cane Mela, con partenza da Milano e destinazione l’estrema Andalusia – aggiunge Fabris – in quella avventura ci siamo trovati ad affrontare i mille problemi che ogni anno rendono la vita difficile a migliaia di cani e ai loro accompagnatori umani. Da lì è nato TripForDog, che negli ultimi 6 anni ha portato in vacanza oltre un milione famiglie ‘allargate’”. La missione della singolare agenzia di viaggi, continua Fabris, “è sempre stata quella di agevolare gli spostamenti, le vacanze, le esperienze e le attività di chi vuole viaggiare insieme al proprio cane, prevenendo di fatto l’abbandono.

Abbiamo una visione molto familiare, per noi i nostri cani fanno a tutti gli effetti parte della famiglia e hanno gli stessi diritti e doveri di ogni altro membro. Ecco perché abbiamo deciso di estendere l’attività di TripForDog.com ai tour personalizzati e alle uscite di branco, dove il binomio cane e umano vive esperienze stupende insieme e rende la vacanza e la relazione con il cane qualcosa di unico conoscendo, anche, altri binomi che hanno la stessa passione”.

Il prezzo

Quattro ore di dog sitting a Roma, nei musei Vaticani e alla Cappella Sistina costano 70 euro, mentre 40 euro per Castel Sant’Angelo; un pacchetto tra pernottamento a Firenze 400 euro.

fonte Repubblica.it

