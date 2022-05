L’avviso del direttore Don Donato Lioi

FASANO – L’Opera don Guanella di Fasano ricerca delle figure di educatore/trice per le comunità educative per minori. Viene proposto un impegno orario di 38 ore settimanale, assunzione con il Contratto AGIDAE. Si richiede possibilmente esperienza pregressa nel settore, interesse, passione e flessibilità oraria per copertura turni h 24 e festivi. Sono necessari titolo di Laurea in Scienze dell’Educazione .

Inviare il curriculum a questa e-mail: fasano.sacrocuore@guanelliani.it

L’articolo Al “Sacro Cuore” si cerca la figura di un educatore per la comunità dei minori proviene da GoFasano.