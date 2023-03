al-teatro-cassero-i-ritmi-del-sud-america

Ritmi calienti per il concerto di chiusura della quinta edizione della stagione concertistica Erf@Casseromusica organizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme. Domani sera alle 21 sul palco del Teatro Cassero arriva infatti lo spettacolo ’Tribute to the Americas’, un concerto tutto incentrato sulla musica del Sud America con protagonista il Cuarteto Latinoamericano uno dei quartetti d’archi più rinomati al mondo. Protagonisti, Saul Bitrán (violino), Aron Bitrán (violino), Javier Montiel (viola) e Álvaro Bitrán (violoncello) per un viaggio musicale dal Brasile di Heitor Villa-Lobos alll’Argentina di Ginastera e Gardel.

Vittorio Rienzo