Al Teatro degli Audaci si ride con “Coppie scoppiate”

La storia ruota intorno alla vita di due coppie, i Brent e i Parker, apparentemente normali, che cercano di combattere la routine della vita domestica, con strampalati progetti di tradimento, affidandosi a tentativi di imbrogli quantomeno strambi! Vedremo Georgina, Henry, Rachel e Victor rimbalzare tra il civico 10 e il 35 della stessa strada, nei sobborghi di una grande città !

Per una serie di imprevisti, le due coppie saranno costrette a confrontarsi l’una con l’altra, arrampicandosi sugli specchi per trovare scuse plausibili alle loro azioni. Tra spassosi malintesi, mezze verità e bugie complete, i protagonisti alimenteranno la polveriera delle loro relazioni, pronti, o quasi, a vederle scoppiare. Le coppie scoppiano un po’ per noia, un po’ per non morire, ma la cosa non poi è così banale; perciò tanto vale riderci un po’ su purché, alla fine, tutto si risolva in un modo o nell’altro!

La “curiosità” della trasgressione e la voglia di evadere dalla quotidianità domestica rappresentano l’ingrediente essenziale degli intrecci, che coinvolgono impacciati i personaggi, che si dimeneranno da una parte all’altra del palcoscenico.