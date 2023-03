al-vaglio-un-piano-ue-per-combattere-il-greenwashing-delle-aziende-e-sanzionarle

Secondo quanto stabilito in un nuovo piano abbozzato dalla Commissione europea per contrastare il greenwashing le aziende avranno 10 giorni di tempo per giustificar le proprie affermazioni ecologiche ed evitare sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive”.

Tuttavia la bozza della nuova direttiva che The Guardian ha avuto modo di visionare, non prende ancora posizione su quali sanzioni dovrebbero applicare i 27 paesi dell’UE.

Negli ultimi anni è sensibilmente cresciuto il numero delle imprese che utilizza affermazioni ambientali gonfiate, così come è aumentata la consapevolezza consapevolezza pubblica attorno alla crisi climatica.

Come ricorda il Guardian, un sondaggio dell’UE nel 2020 ha rilevato che il 53% delle dichiarazioni ambientali sui prodotti era “vago, fuorviante o infondato”. Sempre nel 2020, le autorità hanno avanzato il sospetto che il 42% delle affermazioni riguardanti i prodotti “verdi” fosse “falso o ingannevole”.

Il piano potrebbe presto costringere le aziende a conformarsi a un nuovo quadro giuridico, ma l’Organizzazione europea dei consumatori (BEUC) ritiene che sarà estremamente importante rafforzare le autorità di vigilanza del mercato. “Le autorità dovrebbero controllare regolarmente le affermazioni ecologiche, divulgare pubblicamente le loro scoperte ed essere in grado di multare le aziende che ingannano i consumatori”, ha dichiarato la direttrice del BEUC, Monique Goyens.

Attualmente, nell’Unione europea vengono utilizzati oltre 200 marchi di “qualità ecologica” basati, su diversi metodologie di misurazione: secondo un sondaggio della Commissione metà delle procedure di verifica delle etichette sarebbero deboli o addirittura assenti.

La nuova direttiva – secondo le valutazioni di Antoine Oger, capo del programma per le sfide globali dell’Istituto per la politica ambientale europea – parrebbe destinata a essere “la più specifica e di vasta portata, in quanto dovrebbe stabilire definizioni chiare di ciò che costituisce le dichiarazioni verdi e la loro violazione, insieme a criteri precisi su come comprovare e rispettare tali affermazioni”.

Il Guardian spiega che c’erano grandi speranze sulla possibilità che l’iniziativa colmasse un buco lasciato da un’altra proposta di legge sulle rimozioni di CO2. A quanto pare, invece, il nuovo regime consentirebbe comunque alle aziende di combustibili fossili di “compensare” le proprie emissioni attraverso progetti di rimozione di CO2 come le foreste, che hanno un alto rischio di inversione a causa della decomposizione, della combustione o dello spostamento verso nord degli alberi a causa del riscaldamento globale.

L’articolo Al vaglio un piano UE per combattere il greenwashing delle aziende e sanzionarle proviene da The Map Report.

Vittorio Rienzo