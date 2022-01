al-via-a-settembre-il-liceo-per-la-transizione-ecologica-e-digitale

Nasce il Liceo quadriennale per la Transizione Ecologica e Digitale (“T.E.D.”), effettivo dal prossimo settembre. Il percorso formativo partirà in 27 scuole superiori in tutta Italia, tra Puglia (5 istituti), Sicilia (4), Emilia Romagna (4) e Lombardia (4), e la collaborazione di 4 università (Bocconi, Politecnico di Milano, Università di Roma Tor Vergata e l’Università degli Studi di Padova con lo spin-off Mind4Children) e delle aziende del Consorzio Elis. Il TED punta a integrare in un unico programma didattico le conoscenze umanistiche e scientifiche dei tradizionali licei italiani, con una particolare attenzione alle materie STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics, alla base di professioni emergenti sempre più richieste, legate all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Guidati dall’Iss Ettore Majorana di Brindisi, e dal suo dirigente scolastico Salvatore Giuliano, già sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e oggi coordinatore nazionale di questa nuova iniziativa, i nuovi licei lanceranno una proposta formativa incentrata sulla salvaguardia del pianeta: cambiamenti climatici, inquinamento, rinnovabili e uso del digitale saranno alcune delle materie di studio.

Il percorso di studi è sperimentale e prevede un nuovo metodo d’insegnamento pensato anche per dare supporto e formazione ai docenti, inserendo ogni singolo istituto in una rete di cooperazione che unisce scuole, università e aziende. Al centro di tutto questo ELIS, ente non profit per la formazione e l’avvio al lavoro dei giovani, consorzio che riunisce oltre 100 grandi gruppi, aziende e università. Alla didattica in aula si aggiungeranno workshop settimanali con esperti su temi altamente specializzati, summer camp, tirocini in azienda e soggiorni all’estero pensati tra l’altro per fornire un approccio ai contesti globali. Il sistema tra scuole sfrutterà la didattica digitale a distanza per collegare contemporaneamente tutti gli istituti con docenti ed esperti di particolare rilievo, al fine di superare le possibili differenze di qualità dell’insegnamento e di accesso alle fonti di apprendimento, che tipicamente caratterizzano il nostro Paese. Il nuovo Liceo Ted si inserisce nel piano delle nuove classi quadriennali lanciato dal Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in coerenza con gli obiettivi del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” e in continuità con il piano “RiGenerazione Scuola”. “Già da febbraio intendiamo formare i docenti e fornire loro le competenze necessarie per poter trattare gli argomenti della transizione ecologica e poi trasferirli agli studenti”, ha spiegato Salvatore Giuliano. Ultimata la preparazione degli insegnanti, dal prossimo anno “ogni mercoledì terremo incontri di formazione con massimi esperti, dalla ricerca scientifica sino alla politica. Terranno lezioni anche docenti universitari, premi Nobel o premier di altri Paesi, il tutto per fornire più competenze possibili ai ragazzi”. Le iscrizioni per il prossimo anno si stanno cominciando a raccogliere già in questi giorni. Ci sono open day e informazioni specifiche sul sito di Elis, con specifiche sulle tempistiche: alcuni termini scadono già il 28 gennaio. Si stima che l’80% dei lavori futuri richiederà competenze Stem, ed entro il 2025 la richiesta di occupati in ambito green raggiungerà quota 2,4 milioni, mentre già oggi il 96% delle aziende italiane è attiva nella ricerca di profili in ambito digital.

L’articolo Al via a settembre il liceo per la Transizione ecologica e digitale proviene da The Map Report.