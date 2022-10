al-via-al-nuovo-bonus-vacanze:-500-euro-per-chi-vuole-viaggiare-a-natale.-come-averlo

Il bonus vacanze autunno 2022 sta già facendo molto discutere. È in arrivo nei prossimi giorni e gli italiani lo aspettano con ansia. Questo nuovo incentivo prevede fino a 500 euro per le vostre vacanze autunnali. Questa volta però l’iniziativa non è nazionale ma regionale. Ogni regione, infatti, può autonomamente decidere se metterlo a disposizione o meno. Sicuramente si tratta di unbonus a cui aderiranno solo alcune regioni d’Italia. Dunque, non parliamo del bonus vacanze 2020 elargito durante il periodo pandemia e che si estendeva a livello nazionale.

Per il nuovo bonus vacanze 2022 però non sarà necessario presentare il modello ISEE perché non sarà elargito in base a limiti di salario. Contrariamente, potranno beneficiarne tutti coloro che acquistano soggiorni o pacchetti vacanze nella regione in cui è concesso il bonus. Le regioni italiane che hanno più fortemente voluto tale bonus sono il Piemonte ed il Lazio. Il Piemonte ,per esempio, ha avanzato tale proposta: su 4 notti, il turista ne pagherà solo 2. Le altre due saranno pagate dalla regione e dalla struttura ospitante. I fondi prevedono un ammontare massimo di 300 euro che potranno però aumentare nel caso si arrivi a due settimane di soggiorno.

Ma non è tutto: al bonus vacanze viene affiancato un voucher esperienza che permetterà di avere sconti del 50% per terme ed altri servizi. Di conseguenza, allo sconto generale potrà aggiungersene un altro fino all’ammontare di 150 euro. Per poter usufruire di tutte queste agevolazioni, è necessario prenotare entro il 30 giugno 2020. Quasi sempre è richiesto però un soggiorno superiore ad una notte. Per maggiori informazioni vi basterà consultare il sito Visit Piemonte. Anche la regione Lazio, come già accennato, ha sicuramente aderito a questa nuova iniziativa a favore del turismo.

Il bonus previsto in collaborazione con la regione Lazio prevede un soggiorno ed un pacchetto di più notti. Infatti, prenotando almeno 2 o 3 notti avrete sicuramente un notte aggiuntiva totalmente gratuita. A partire da un soggiorno di 5 notti, potrete invece usufruire di ulteriori 2 notti senza alcun costo. Dopo aver consultato la lista delle strutture che aderiscono all’iniziativa, sarà necessario mettersi in contatto direttamente con tali strutture per poter prenotare ed usufruire del bonus.

Anche nel caso della regione Lazio è previsto un ulteriore bonus esperienza che permetterà ai turisti di avere maggiori sconti per attività esterne. In questo caso però bisognerà mettersi in contatto con le agenzie che organizzano tali attività e non con le strutture ospitanti. Per avere informazioni più complete e per avere accesso alla lista di alberghi, b&b, case vacanze e hotel disposti ad aderire a questa nuova iniziativa, vi basterà, anche in questo caso, visitare il sito della regione Lazio. Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Al via al nuovo bonus vacanze: 500 euro per chi vuole viaggiare a Natale. Come averlo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.