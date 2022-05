al-via-bonus-casalinghe:-468-euro-al-mese-per-tutte-le-donne-che-non-lavorano-o-hanno-reddito-basso.-come-averlo-subito

Bonus Casalinghe, come fare domanda e quanto offre ogni mese. Qual è la cifra messa a disposizione da questo provvedimento e chi sono le persone beneficiarie del Bonus Casalinghe 2022. Bonus Casalinghe, anche chi presiede al corretto funzionamento di tutte le cose che riguardano casa ha diritto ad una retribuzione. Di norma è da considerarsi una casalinga una donna che presiede la cura ed il benessere della propria abitazione, e che o non ha una occupazione oppure detiene un reddito basso.

Proprio per dare un aiuto concreto a questa specifica categoria, che conta milioni di persone ogni anno in Italia, l’INPS mette a disposizione un fondo apposito che vanno a confluire all’interno del Bonus Casalinghe, che è cumulativo anche con alcune altre parallele misure assistenziali delle quali possono beneficiare le donne disoccupate o con ISEE basso.

In particolare per le donne, ma anche per gli uomini, che non abbiano mai lavorato, è previsto un assegno sociale appositamente rivolto a tutti quei soggetti che non presentino dei contributi versati. In pratica la ex pensione sociale. Non si tratta quindi di un Bonus Casalinghe specificamente dato, ma è come se lo fosse, se si rispettano determinati requisiti.

Bonus Casalinghe 2022: come richiederlo online e quale cifra mette a disposizione

Infatti l’accesso è garantito per quelle donne che abbiano almeno 67 anni ed un reddito legato alla propria situazione personale. La cifra messa a disposizione dall’INPS è di 468,10 euro al mese per le persone a reddito zero o con reddito massimo pari a 6mila 85,30 euro.

Ne sono beneficiarie le persone non sposate se nel caso di ISEE nullo, o coniugate ma con reddito da non superare pari a 12.170,60 euro all’anno. Cosa occorre fare per presentare la istanza necessaria per fare domanda per il bonus in questione?

Si richiede di fare visita al sito web ufficiale dell'INPS, compiendo l'accesso mediante SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Dopodiché sarà possibile consultare l'apposita sezione dedicata. Per avere però le idee più chiare potrà accorrere in nostro aiuto un patronato CAF.

