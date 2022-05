al-via-bonus-luce-e-gas:-200-euro-per-aiutare-imprese-e-famiglie.-ecco-come-riceverlo-subito

Ecco tutte le informazioni per il nuovo bonus in arrivo che fa riferimento alla nuova proposta di legge di bilancio approvata nel 2022 rispetto all’agevolazione fiscale. Saranno stanziati dei fondi per una maggiore assistenza alle famiglie e imprese italiane che si sono ritrovati a fronteggiare una situazione difficile. Le ragioni alla base sono l’aumento dei prezzi di gas e luce, risorse fondamentali e inestimabili.

A partire dal 1 gennaio 2022 le bollette della luce sono aumentate del 55%, mentre quelle del gas del 40%. Il rincaro è stato prodotto dall’aumento del costo delle materie prime. E se già durante il periodo della pandemia la situazione per molti italiani era stata insostenibile, questa ulteriore difficoltà ha messo molti in ginocchio. Sembra che il susseguirsi degli eventi stia impedendo una reale ricrescita, dopo il 2020. Lo stato italiano, ha già provveduto in parte ad elargire dei bonus che aiutassero le famiglie e le imprese in difficoltà a seguito della crisi post covid-19. Ed anche in questo caso, sono state prese misure straordinarie per fronteggiare l’ennesima crisi.

Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), il governo italiano sta cercando di ridurre e contenere gli aumenti delle bollette di luce e gas. A questo, si aggiunge anche la diffusione di un bonus economico che possa facilitare la situazione. infatti, tutti gli utenti domestici che non godono di una situazione economica vantaggiosa, avranno diritto ad un ulteriore sconto in bolletta. A quanto pare però, i beneficiari domestici non supereranno i 29 milioni, mentre per quanto riguarda le imprese e le attività commerciali, le fortunate saranno in appena 6 milioni.

C’è, però, un’ulteriore agevolazione per tutte le imprese energivore, che rispetto al 2019, hanno assistito nel 2022 ad un aumento del 30% in bolletta. Tale bonus è previsto dal decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, il cosiddetto Decreto Sostegni ter. A queste imprese spetta il 20% delle spese elettriche, sotto forma di credito di imposta. Sarà Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, a mettere in atto questa nuova misura, che sarà estesa al terzo trimestre 2022. Ci sono dei requisiti ISEE specifici per usufruire del bonus.

Infatti, è possibile esserne beneficiari se l’ISEE non è superiore a 12.000 euro o non superiore a 20.000 euro se si hanno a carico almeno 4 figli. Inoltre, a prescindere dal reddito, se nel nucleo familiare è presente un soggetto con gravi condizioni di salute, il bonus sarà garantito. Altri beneficiari saranno i percettori di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc).Non è necessario richiedere il bonus. Lo sconto sarà infatti applicato in automatico sulla bollette per tutte queste categorie. È però necessario compilare il proprio ISEE, rivolgendosi ad un CAF.

