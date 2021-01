al-via-il-26-gennaio-l’alta-formazione-di-fic-e-bonduelle-food-service

Prende il via con il nuovo anno il programma di Alta Formazione promosso dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC) in collaborazione con Bonduelle Food Service, punto di riferimento nel mondo dei vegetali per il fuori casa e dallo scorso anno partner ufficiale di FIC, che con oltre 19mila associati è la più grande realtà culinaria professionale in Italia.Il primo appuntamento con l’Alta Formazione, che coinvolge i portabandiera della gastronomia italiana per accrescere la conoscenza dei prodotti alimentari e le tecniche più innovative per la loro trasformazione e cottura, è in agenda per martedì 26 gennaio. Sarà un incontro a distanza, gratuito e senza la necessità di registrazione, e si terrà dalle 10 alle 12 dalla sede romana della Federazione Italiana Cuochi e in diretta sulla pagina Facebook e Youtube della Federazione. Il suo titolo? “Il vegetale al centro: impariamo a conoscere e utilizzare i vegetali”. A condurlo sarà lo chef Lorenzo Alessio, che può annoverare diverse esperienze in ambito culinario, maturate sia in Italia sia all’estero in oltre 15 anni di carriera, ed è da tempo tra le figure professionali di riferimento all’interno della Federazione Italiana Cuochi, oltre che coach del team italiano classificato al Bocuse D’Or di Lione.Per i professionisti a cui si rivolge, l’incontro sarà l’occasione per far scorta di suggerimenti sull’utilizzo dei vegetali in cucina e di consigli sulla loro conservazione, cottura, lavorazione e presentazione; ma anche un’opportunità per meglio comprendere il valore dei vegetali nella composizione del menu e approfondire la conoscenza dei prodotti Bonduelle Food Service. Tanto più che, in linea con gli ultimi trend, le verdure ormai non sono più vissute come un semplice contorno, ma come protagoniste di proposte originali, sane e ricche di gusto.Questo non è che il primo di un fitto calendario di appuntamenti con l’Alta Formazione, che coinvolgeranno i principali rappresentanti di FIC e Bonduelle Food Service: incontri a distanza, preziosi in questo momento delicato, che si propongono come strumenti di arricchimento per lo chef.Per aggiornamenti sulle attività Bonduelle Food Service: www.bonduelle-foodservice.it e i canali social Linkedin e Facebook