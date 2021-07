Al via il Premio Messina Cinema 2021, la 3ª Edizione dedicata al grande Nino Manfredi

Al via il Premio Messina Cinema 2021, giunto quest’anno alla Terza edizione, che si svolgerà l’1 Agosto al Teatro Vittorio Emanuele

Al via il Premio Messina Cinema 2021, giunto quest’anno alla Terza edizione, che si svolgerà l’1 Agosto al Teatro Vittorio Emanuele di Messina e che quest’anno dopo avere ospitato i grandi volti del cinema, sarà dedicato al centenario dalla nascita del grande attore e regista Nino Manfredi. Il Premio Messina Cinema, ideato e curato dalla direzione artistica della dott.ssa Helga Corrao, rievoca il famoso “Agosto messinese” che diede i natali nel 1955 al primo Festival Internazionale del Cinema, nella suggestiva cornice dell’Irrera a mare di Messina, dove si poteva assistere alle proiezioni dei film in concorso e che nel 1957 divenne di Messina e Taormina, per poi consacrarsi nel prestigioso Taormina Film Fest. Nella Serata di Gala del 1 Agosto condotta quest’anno da Helga Corrao e da Gigi Miseferi, alla presenza della figlia del grande artista Roberta Manfredi, saranno omaggiati il cinema italiano, la sua storia ed i suoi protagonisti, attori, registi, sceneggiatori del panorama locale e nazionale, di ieri e di oggi. Una manifestazione che intende valorizzare eccellenze artistiche della nostra Sicilia, regalando al tempo stesso piacevoli intermezzi dedicati alla musica, alle Tradizioni popolari ed enogastronomiche, alla pittura, alla moda. Maggiori dettagli saranno illustrati in conferenza stampa nei prossimi giorni.