al-via-le-riprese-della-fiction-fino-all’ultimo-battito

Fino all’ultimo battito fiction quando esce? Attesa per l’autunno 2021

Fino all’ultimo battito fiction con Bianca Guaccero e Marco Bocci è in cantiere in casa Rai e la messa in onda è prevista per l’autunno 2021. Inizialmente presentata con il titolo Il medico della mala, in realtà, poi è rinominata con in via definitiva come Fino all’ultimo battito.

Partiamo dall’inizio. Giovedì 27 agosto 2020 Bianca Guaccero pubblica sul suo profilo Instagram verificato un selfie. Nella didascalia annuncia l’imminente avvio delle riprese. A onor del vero la conduttrice di Detto Fatto non cita il titolo della fiction, ma parla di una “nuova serie per Rai 1”.

Ecco le sue parole: “Stiamo preparando un nuovo progetto per voi.. felice di tornare sul set…per una nuova serie per @raiunofficiall Stanno per cominciare le riprese… stay tuned! 😉 🎬”

continua a leggere dopo la pubblicità

Foto pubblicata da Bianca Guaccero sul suo profilo Instagram verificato il 27 agosto 2020 con l’annuncio delle riprese di una nuova serie Rai

L’attendibile BubinoBlog, però, sempre nella giornata di giovedì 27 agosto 2020 riporta un altro virgolettato di Bianca Guaccero. Abbiamo così la conferma che il “nuovo progetto” sia proprio la fiction prodotta da Casanova Multimedia. Il capo sceneggiatore è Andrea Valagussa stando a Che Tv Fa.

Le riprese proseguono, salvo cambiamenti in corsa, fino a febbraio 2021.

Fino all’ultimo battito dove è girata

Dove è girata Fino all’ultimo battito, la fiction per Rai 1 con protagonista Bianca Guaccero? Le riprese hanno luogo in Puglia. In particolar modo, come riporta Il Giornale il 21 gennaio 2021, alcune scene della fiction sono girate nel Dea (dipartimento di emergenza e assistenza) della città di Lecce. Essendo adibito a presidio Covid-19, scoppia la polemica. Dal 25 gennaio 2021 partono le riprese nell’ospedale leccese. La troupe inizia a lavorare mentre i medici si occupano dei veri pazienti. L’azienda sanitaria precisa che la troupe televisiva non ha alcun contatto con il reparto Covid-19 per la tutela di tutte le persone coinvolte. Resta, forse, una scelta poco felice per la criticità del momento storico.

Fino all’ultimo battito cast, attori e personaggi

continua a leggere dopo la pubblicità

Fino all’ultimo battito fiction per Rai 1: chi c’è nel cast? Come già accennato troviamo Bianca Guaccero, la conduttrice della fortunata trasmissione di Rai 2 Detto Fatto. Dopo aver recitato anche in altri progetti televisivi come In punta di piedi, ne Fino all’ultimo battito interpreta Rosa. In esclusiva per Detto Fatto l’attrice definisce la fiction “intrigante e molto tosta.”

Stando a quanto riportato in anteprima da BubinoBlog il 20 novembre 2020 – oltre alla conferma del titolo definitivo – ci sono anche gli altri nomi degli attori nel cast. Citiamo Marco Bocci, volto noto al pubblico italiano per molte altre fiction come Solo e Made in Italy.

Non solo, lo stesso BubinoBlog conferma la presenza di Violante Placido e Loretta Goggi.

A proposito di Loretta Goggi, Bianca Guaccero commenta, in esclusiva per Detto Fatto, che “purtroppo non ho avuto il piacere di incontrare Loretta Goggi sul set perché io faccio parte della schiera dei cattivi ed abbiamo avuto due location diverse”.

continua a leggere dopo la pubblicità

È Che Tv Fa l’8 gennaio 2021 a svelare altri componenti del cast della fiction. Stiamo parlando in primis di Giandomenico Cupaiuolo che noi di Tvserial.it abbiamo avuto il piacere di intervistare in merito al suo ruolo in Luna Nera. Inoltre sono menzionati dalla fonte anche Francesca Valtorta, Alessia Giuliani, Valon Ratkoceri e Valentina Iacovelli.

Fino all’ultimo battito è una fiction per la regia di Cinzia TH Torrini che proprio in Rai ha ottenuto un successo straordinario con Sorelle nel 2017. È anche alla guida, insieme a Fabrizio Lucherini e Donatella Diamanti della fiction Pezzi Unici nel 2019. Da tanti fan è ricordata in quanto regista di una delle fiction più seguite di sempre: Elisa di Rivombrosa.