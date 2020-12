Al via Masterchef 10, Bastianich sbotta: “Cracco è stato fatto fuori, Ecco cosa non ha accettato. Ora tutta la verità” Fan sotto choc

E’ scontro social tra due veterani di Masterchef, proprio loro Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, e la guerra si sposta sul risotto. «Il risotto va messo nel piatto piano», ripete come un mantra lo chef partenopeo. «Chi lo dice? A New York lo mettiamo in quello fondo…», risponde lo chef americano. «Noi creiamo e a New York distruggono», prosegue Cannavacciuolo, «Se vuoi ti spiego anche il motivo della scelta del piatto, ma non voglio farti crescere oggi Joe».

«Lo so il motivo, Cracco ti ha detto così e tu ascolti», Joe è una furia, ma Cannavacciuolo non accenna a mollare il duello: «Sicuramente Cracco ne sa più di Joe». Sempre super simpatico Joe, anche se la sua avversità verso l’ex collega Cracco è ormai nota. Ultimamente, infatti, lo chef è balzato agli onori delle cronache per un suo duro attacco al collega Carlo Cracco.

Joe Bastianich, che attacco a Carlo Cracco: “Un presuntuoso”

Nonostante tra i due sembrava esserci un ottimo rapporto, le sue parole sono state a dir poco dure: “Carlo Cracco è un presuntuoso. Il suo addio a Masterchef? Morto un papa se ne fa un altro“. Cracco ha lasciato Masterchef, apparentemente perchè voleva dedicarsi ai suoi ristoranti, ma in una recente intervista ha spiegato che non gli andava bene il suo ruolo dentro lo show televisivo e che gli facevano delle pressioni che a lui sembravano finte. Puoi leggere la confessione di Cracco qui:

Insomma secondo Bastinich Cracco sarebbe un presentuoso che non accetta pareri e consigli diversi dai suoi. Per questo secondo Bastianich è stato allontanato dal programma. Joe ha voluto dire la sua però anche su altri colleghi: “Lavoriamo insieme, ma abbiamo opinioni diverse e questo è un qualcosa che ci sta. Bruno Barbieri a volte è troppo purista e mi fa arrabbiare. Antonino Cannavacciuolo parla napoletano e io non lo capisco“. Per quanto riguarda la sua uscita dal programma Joe ha tenuto a precisare che ha deciso di lasciare per motivi familiari e per seguire altre passioni tra cui la musica.

Joe Bastianich, chi è? Età, carriera, vita privata

Ma chi è Bastianich? Nato a New York nel 1968 da genitori italiani, ha intrapreso fin da subito l’attività di ristoratore. Nel 1993 ha aperto insieme ai suoi genitori il ristorante Becco a Manhattan. Diventa talmente famoso tanto da apparire in diversi telefilm, come ‘Beverly Hills 90210’ e ‘Friends’. In Italia invece ha partecipato come giudice a diverse trasmissioni, come ‘Masterchef’ e ‘Miss Italia’ e attualmente, come detto, alla nuova edizione di ‘Italia ‘s Got Talent’. Per quel che riguarda la sua vita privata, è sposata con Deanna e ha tre figli: Olivia, Miles e Ethan.

