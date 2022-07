al-via-nuovo-bonus-vacanze:-due-notti-gratis-in-tutte-queste-strutture-selezionate.-basta-prenotarsi,-ecco-come-fare

Un nuovo bonus sta per soccorrere milioni di italiani. Negli ultimi mesi il costo della vita è sicuramente rincarato. Gas, benzina, luce, beni primari sono saliti alle stelle e molti hanno ben pensato di accantonare l’idea di una vacanza, per rientrare nelle spese. Ma qualcosa può cambiare. Ecco tutti i dettagli.

Ognuno meriterebbe una vacanza dopo un anno di duro lavoro e di alti e bassi. Soprattutto perché gli ultimi eventi storici e sociali hanno influito molto sulla psiche e sullo stato d’animo degli italiani. Pandemia, guerra e rincari hanno scosso tutti, anche dal punto di vista economico. Andare avanti è diventato sempre più complicato, anche per coloro che hanno sempre vissuto senza l’acqua alla gola. E allora si tende a rinunciare alle cose non indispensabili, alle spese posticipabili, come i viaggi. Quest’anno però il nuovo bonus turismo sarà in grado di aiutare moltissimo.

Come ricorderete, già nel 2020, proprio dopo la grave crisi pandemica, lo stato aveva stanziato moltissimi fondi per incentivare la ripresa del turismo e per alimentare la possibilità che gli italiani scegliessero l’Italia e non l’estero per le proprie vacanze post lockdown. I fondi si aggiravano tra i 400 ed i 500 euro a famiglia/persona. L’iniziativa aveva convinto moltissime persone, che hanno goduto di questo incentivo anche per la stagione invernale. Nel caso del bonus 2022, ci sono invece delle novità da tenere in conto.

Il nuovo bonus è stato in questo caso elargito dalla regione Lazio. Infatti, chiunque voglia trascorrere le vacanze in questa splendida regione, avrà la possibilità di usufruire di due notti extra gratuitamente in qualsiasi hotel o struttura turistica. È sicuramente un bel modo di appoggiare le famiglie italiane ma anche di incentivare il turismo nella propria regione, esortando chiunque a sceglierla. Per poter beneficiare del bonus è necessario andare su una piattaforma specifica.

La piattaforma non è però ancora attiva. Molti italiani avevano già intenzione di informarsi e di affrettarsi a prenotare ma sono rimasti più che delusi. La corsa alle prenotazioni quindi dovrà attendere ancora un po'. La regione Lazio però assicura che ben presto la piattaforma sarà funzionante e che i cittadini italiani saranno aggiornati di volta in volta e guidati nella pratica. Intanto, sappiamo con certezza che moltissime strutture hanno aderito all'iniziativa. Non ci resta che attendere per maggiori dettagli.

