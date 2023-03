Alagamento bloqueia principal ligação entre Barra Mansa e Volta Redonda; veja vídeo

Via Sérgio Braga ficou tomada pela água na altura do Barbará. Segundo a Defesa Civil, choveu na cidade, em uma hora e meia, cerca de 94 milímetros de água, um volume muito acima do esperado. Alagamento bloqueia principal ligação entre Barra Mansa e Volta Redonda

A Via Sérgio Braga, principal ligação entre Barra Mansa (RJ) e Volta Redonda (RJ), ficou alagada por causa do temporal que atingiu a região na tarde desta sexta-feira (10). A enchente impediu a passagem de veículos na altura do Barbará, provocando um grande problema no trânsito.

Por volta de 20h, a água já havia escoado e o trânsito estava normalizado neste trecho.

Carros e ônibus parados por causa de alagamento no Barbará

Reprodução/Redes sociais

Segundo a Defesa Civil, choveu na cidade, em uma hora e meia, cerca de 94 milímetros de água, um volume muito acima do esperado – a estimativa era que chovesse de 25 a, no máximo, 50 mm.

Ainda de acordo com um balanço parcial da Defesa Civil de Barra Mansa divulgado no início da noite, foram registrados 12 pontos de alagamento, 15 deslizamentos de terra e cinco quedas de árvores.

Até a publicação desta reportagem, não era possível informar se há feridos ou desabrigados e desalojados por conta das ocorrências desta sexta-feira.

Em muitos pontos de alagamento, a água escoou depois que a chuva cessou, mas três vias seguiam fechadas às 20h: Verbo Divino e Abelhas (parcialmente), no Centro, e Presidente Kennedy, no Ano Bom.

Equipes da Defesa Civil vão passar a noite percorrendo todos os pontos do município com registro de transtorno causados pela chuva.

A Defesa Civil informou que o telefone 199 não está funcionando por falta de energia elétrica na base. Em caso de emergência, os comunicados devem ser feitos pelo WhatsApp, pelo número (24) 98121-3427.

Vito Califano