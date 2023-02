Alagamento em avenida no Parque das Gaivotas bloqueia acesso há 10 dias em Ribeirão Preto, dizem moradores

Problema na Avenida Alfredo Ravanelli, antiga Estrada do Piripau, piora a cada chuva forte. Prefeitura diz que elabora plano para obras no local. Moradores do Parque das Gaivotas voltam a ficar isolados após temporal

Há dez dias enfrentando problemas para entrar e sair do bairro Parque das Gaivotas, na zona Leste de Ribeirão Preto (SP), por causa de um grande alagamento na Avenida Alfredo Ravanelli, o advogado Edson Eurípedes Ferreira cobra uma solução por parte da prefeitura.

“O maior problema é ir na cidade trabalhar, levar criança para escola, fazer compra. A noite é um perigo danado, já aconteceram vários acidentes principalmente com motoqueiros, já atolou carro. Faz dez dias que está todo esse problema aí”, relata.

Na terça-feira (21), a situação voltou a piorar por causa do temporal com registros de 45 milímetros de água durante a noite.

Segundo moradores, os alagamentos têm sido comuns toda vez que chove, mas a situação ficou pior em fevereiro. Desde o início do mês, o g1 acompanha os transtornos enfrentados pela população por causa da água bloqueando a avenida, conhecida como Estrada do Piripau.

Edson diz que a prefeitura mandou equipes ao local para desobstruir as passagens de águas pluviais e liberar a passagem, mas nenhuma ação surtiu efeito até o momento.

A região, vizinha a bairros como o Parque dos Flamboyans e ao Jardim Itanhangá, é repleta de chácaras. O problema do alagamento fez o cabeleireiro Wendel Nogueira desistir de visitar um imóvel nesta quarta-feira (22).

“Eu estava indo ver uma chácara, mas desisti. A gente precisa do poder público para solucionar várias coisas em Ribeirão Preto”, afirma o advogado.

Edson atribuiu o problema à falta de manutenção em uma lagoa que funciona como barragem da água da chuva.

“Seria necessário um outro tipo de obra, jogando essa água não para a frente, para cair na lagoa, mas uma outra de contenção, para trás. Então a obra mais viável seria isso, porque ela [avenida] ficou mais baixa que a contenção e mais baixa que a lagoa para frente”, diz.

No início de fevereiro, moradores contaram ao g1 que a água de áreas de plantações ao redor do trecho acaba acumulada na avenida.

Desvio em más condições

Enquanto a água fica acumulada no asfalto, o acesso é feito pela estrada de terra que passa em uma propriedade privada ou por uma via improvisada pela prefeitura. O problema é que o solo está encharcado e os veículos correm o risco de atolar.

“Por se tratar de uma estrada de muito movimento, essa manutenção deveria ser mais constante. Hoje você ainda consegue andar a 40 km/h porque passaram a máquina. Mas eu já tive muito prejuízo, problema com radiador e suspensão. Tem vizinhos que têm doenças crônicas, eles precisam trafegar direto a hospitais, meus filhos vêm de faculdade à noite e isso causa uma insegurança danada”, afirma o empresário Luiz Eduardo Castelani.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) informou que fez um desvio emergencial para a passagem dos carros.

A administração pública disse que a Secretaria Municipal de Infraestrutura finaliza um projeto para aumentar a capacidade da lagoa de contenção, ao lado do ponto interditado. nenhum prazo foi dado para o início da obra.

