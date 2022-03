Alain Delon si preparare la sua morte con l’eutanasia

Dopo essere stato operato per un problema cardiaco nel 2017 e due anni dopo ha subito un incidente cardiovascolare e una leggera emorragia cerebrale, il protagonista di film come ‘In pieno sole’ o ‘L’eclissi’ resta lontano dall’occhio dei media . Recuperando le forze tra una clinica in Svizzera e la sua villa a Douchy, Alain Delon appare raramente in pubblico .

La sua ultima apparizione è stata al funerale del suo grande amico Jean-Paul Belmondo , nella chiesa di Saint-Germain-des-Prés lo scorso settembre. Commosso dalla morte del leggendario attore francese, ha dichiarato durante l’atto che “non sarebbe male se noi due ci fossimo messi insieme”.

Anthony Delon e la sua ex alla Mostra del Cinema di Venezia 2020. (Getty/Pascal Le Segretain)

Ora, in un’intervista al canale televisivo RTL, suo figlio Anthony Delon ha confessato la promessa che ha fatto al padre: accompagnarlo nei suoi ultimi giorni di vita . La stessa cosa che aveva promesso a sua madre, morta appena un anno fa.

Nella sua autobiografia appena pubblicata Between Dog and Wolf, Anthony Delon scrive che suo padre gli disse molto tempo fa: “Tony, se mai mi succede qualcosa e sono in coma, cablato per tutta la vita, voglio che mi stacchi la spina . voglio che tu me lo prometta”. Per rassicurare Alain Delon, il maggiore del clan ha acconsentito alla richiesta del padre: “Te l’ho promesso. Essere il primogenito non è sempre facile , infatti, spesso siamo noi a ricevere più colpi”.

L’interprete 57enne , che qualche mese fa ha subito un altro colpo quando ha rotto con la fidanzata, l’attrice italiana Sveva Alviti , ha ricordato davanti alle telecamere la morte della madre, Nathalie Delon , avvenuta lo scorso 21 gennaio, 2021 a 79 anni per cancro al pancreas. “Aveva scelto di morire a modo suo. Per questo aveva preparato i suoi parenti all’eutanasia “.

Fortunatamente, non siamo ricorsi a questo processo, perché tutto era pronto, ma sarebbe stato difficile per noi tenergli la mano e vedere come è andata la vita”, ha detto Anthony Delon. Devastato dalla morte di sua madre, l’attore era allora potendo contare sull’appoggio del padre , anche lui particolarmente colpito dalla morte di una delle donne più importanti della sua vita.

Alessandra Benito

A proposito di suo padre, quello che era il compagno di Estefanía de Mónaco affermava che “vedendo che le sue amiche se ne vanno una ad una, sa che probabilmente arriverà anche la sua ora”. Per questo le chiese di promettergli che sarebbe stato presente «il giorno in cui non ha più voluto vivere, il giorno in cui si è arreso» .

Anthony Delon assicura di non aver esitato un secondo. Per lui è un bellissimo atto di amore e fedeltà. Il rapporto della star del cinema francese con i suoi tre figli riconosciuti ha attraversato momenti molto difficili e pieni di rimproveri da parte sua, ma neanche per lui è stato facile.

Alain Delon abbraccia sua figlia Anouchka, quella che dicono sia la sua preferita. (Getty)

” Non mi ha insegnato ad amare, infatti non credo di essere capace di amare. Forse ho imparato ad amare sapendo cosa significa non essere amato. Mio padre era sicuro che sarei diventato un criminale per il resto della mia vita e stavo per finire in prigione come mio fratello Anthony. Non cercherò di fargli cambiare idea, perché anche prima che facesse qualcosa di sbagliato, era sicuro che l’avrebbe fatto”. suo figlio Alain-Fabien ha raccontato a “Vanity Fair” nel 2014.

Le sue dichiarazioni alludevano poi a una sparatoria in cui è stato coinvolto nella casa del padre a Ginevra, in cui una giovane donna è rimasta gravemente ferita e per la quale è stato condannato a cinque mesi di reclusione.