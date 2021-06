alba-parietti-nel-cast.-l’annuncio-sconvolge-i-fan:-l’ha-voluta-carlo-conti!

Alba Parietti sta per compiere 60 anni ed è stata scelta da Carlo Conti per entrare a far parte del cast di un suo famoso programma.

Tra pochi giorni Alba Parietti festeggerà i suoi primi 60 anni. In occasione di questo importante evento, la showgirl ha rilasciato un’intervista a Chi.

Dico di avere 60 anni da circa un anno, non ho mai nascosto la mia età – ha dichiarato -. Quando le donne si libereranno dall’idea che, per stare bene, devono piacere gli uomini e avere le caratteristiche di una ventenne, anche se gli uomini cadono a pezzi peggio di noi, avranno vinto.

La data del suo compleanno è il prossimo 2 luglio e, nel corso dell’intervista al settimanale, ha parlato del suo rapporto con gli uomini.

Viviamo in un’epoca di narcisismo, il mio rapporto con loro è lo stesso che c’è fra un mago e uno che svela i suoi trucchi. Gli uomini vogliono fare il gioco delle tre carte con me e vogliono che ci caschi lo stesso.

Poi la conduttrice ha aggiunto.

Sono tranquilla perché non cerco una relazione. La vivo solo nel periodo in cui gli uomini danno il massimo, il bombardamento d’amore.

Alba Parietti, arriva l’annuncio da parte della showgirl

Ed ancora l’opinionista ha proseguito.

Non avrei voluto che fosse ‘per sempre’ con nessun uomo perché sarebbe arrivato il momento in cui l’avrei ferito. Ho scelto di essere libera per non mettere mai in ridicolo una persona che ho amato – E ancora -. Mi ronza intorno una marea di gente, soprattutto uomini molto giovani, ma anche qualche vecchio marpione della mia età. Mi diverto a farmi corteggiare.

Durante l’intervista, Alba non ha parlato solo del suo rapporto con gli uomini, ma anche di altro. Infatti tra non molto vedremo la donna in vesti inedite.

La soubrette sarà tra i concorrenti della prossima edizione del programma di Carlo Conti, “Tale e Quale Show“. Ad annunciarlo è stata lei stessa.

È difficile imitarmi perché sono un camaleonte, prendo la forma e il colore di quello che ho intorno. Farò “Tale e quale show” proprio perché non sono mai rimasta tale e quale a me stessa. E vorrei imitare anche qualche uomo, mi sento molto fluida.

In precedenza Alba ha fatto parte di altri due celebrity talent di Rai 1, vale a dire “Notti sul Ghiaccio” e “Ballando con le Stelle“.