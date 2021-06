Alba Parietti riccia e senza trucco, nella FOTO è irriconoscibile: guardare per credere

La showgirl senza trucco conquista tutti: “Come sono nella vita”. Ha pubblicato degli scatti a casa che hanno fatto impazzire.

Ad ogni suo ingresso pubblico smuove ancora i commenti di tutti i presenti nonostante l’età anagrafica segni ormai 59 anni.

Alba Parietti è senza dubbio una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo e in questi quarant’anni di carriera è cresciuto moltissimo l’amore che il pubblico nutre nei suoi confronti.

Da sempre attivissima sui social, non smette di aggiornare sulla sua quotidianità. Lo ha fatto anche settimana scorsa quando ha comunicato alla community che era stata operata dal dottor Tucci per una fascite molto dolorosa.

Si trattava di un accrescimento anomalo del tessuto connettivo che va dal tallone al piede e che le impediva di camminare bene.

Bella e femminile, Alba crea invidia ancora oggi alle colleghe più giovani che la osservano come icona di stile ed eleganza, anche senza trucco. All’alba del suo prossimo compleanno lei ha deciso di mostrarsi così.

Anche senza trucco è uno schianto: le foto parlano chiaro

Alba diversamente da molti anni fa quando giovanissima si presentava sui social sempre in perfetto ordine, truccata e con la messa in piega perfetta, oggi opta molto spesso anche per look naturali che la mostrano in tutto il suo splendore.

Il 2 luglio prossimo soffierà 60 candeline sulla torta di compleanno ma non sembra preoccuparsene affatto. Nel suo recente viaggio a Ibiza dove ha la case estiva, si è infatti immortalata assieme all’amica Paola Barale completamente senza trucco.

LEGGI ANCHE –> Valentina Persia dopo l’Isola è irriconoscibile: trasformazione clamorosa

LEGGI ANCHE –> Antonella Elia sbaraglia le avversarie, “Mai come me” gelosia o tattica?

Lei ha ironizzato senza mezzi termini il suo stato appena sveglia:

“Svegliarmi a Ibiza ed essere una donna riccia”. Chioma sbarazzina e pelle tirata, il tempo sembra essersi fermato per lei che seduce anche oggi come ai suoi gloriosi esordi in tv.