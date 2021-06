Alba Parietti rompe il silenzio e confessa tutto: “È lui il mio fidanzato”

Alba è veramente innamorata? Ciò che ha scritto ha fatto molto pensare. Un nuovo misterioso ragazzo compare vicino a lei.

Alba Parietti, showgirl (Instagram)

Alba Parietti, dopo alcune piuttosto recenti apparizioni televisive, come, per esempio a Ballando con le stelle, e in qualità di opinionista alla quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi, continua a far parlare di sé. Lei è una delle protagonista sicuramente del piccolo schermo, soprattutto negli anni Novanta e inizio Duemila, che ha lasciato il segno.

La showgirl fino al 1990 è stata sposata con Franco Oppini da cui ha avuto il figlio Francesco, oggi abbastanza popolare per aver partecipato come concorrente all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Lui non è riuscito ad arrivare in finale, ma nel corso del reality show, ha stretto un legame particolare con il vincitore Tommaso Zorzi.

Alba, comunque, durante la sua stellare carriera ha, spesso e volentieri, occupato le pagine dei tabloid a seguito di svariati flirt che negli anni ha avuto anche con personaggi famosi.

Come non ricordare, per esempio, l’attore di origini francesi Christopher Lambert con il quale ha intrecciato un’appassionata storia d’amore che, però, non è finita come si sperava.

Anche la sua precedente love story con Jody Vender, importante finanziere e professore della Bocconi, è stata presa di mira dai giornali del gossip.

Insomma, una vita sentimentale che, a voler guardare, di privato ha ben poco. Comunque sia, di recente, pare proprio che la bruna presentatrice abbia trovato nuovamente l’amore. A dare dei sospetti ai suoi ammiratori, per la verità, stavolta è stata proprio lei, in prima persona.

Amico o fidanzato? I fans si stanno facendo delle domande

In effetti, pare che attualmente ci sia un altro affascinante uomo nel suo cuore e i suoi più di 450 mila followers sono stati già informati. Su Instagram, quindi, la Parietti si è mostrata al fianco di un ragazzo di nome Cristiano Urso e, a quanto sembra, paiono avere una certa confidenza che i maliziosi hanno considerato essere il suo nuovo compagno.

Alba con il violinista Cristiano Urso (Instagram)

Il ventiduenne che fa coppia con lei nello scatto pubblico sul social network fa, perciò, pensare che ci sia molto di più di una semplice amicizia. Soprattutto, perché, nel commento Alba scrive che, al momento, lui sarebbe il suo più giovane fidanzato.

A onor del vero, la stessa, ha poi aggiunto che stava scherzando e che Cristiano è soltanto un suo grande amico e che lo reputa uno meraviglioso violinista. Ha poi continuato in questi termini: