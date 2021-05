Si prepara a festeggiare i suoi primi 60 anni Alba Parietti ma per lei il tempo sembra essersi fermato. Donna determinata, forte e anche molto intelligente ha sempre considerato la sua bellezza un pregio di cui approfittare, e anche adesso che sta per compiere un’età che potrebbe condizionarla in alcune scelte non esita a mostrarsi in modo ironico e divertente.

alba_parietti solonotizie24

Alba Parietti star d’Istagram: il video sorprende i fans

Molto attiva sui social Alba è apparsa in questi giorni su Instagram dove ha condiviso alcuni post in costume: linea perfetta, curve al posto giusto, la Parietti non ha niente da invidiare alle colleghe più giovani è anche per questo che il suo gesto è significativo e invita tutte le donne più avanti con l’età a credere di più in se stesse: “Io sono quello che sono , vorrei che i miei ospiti venissero rappresentando se stessi fino in fondo . Un gioco divertente”. Alba ha poi concluso ricordando che per festeggiare 60 anni ci vuole coraggio e a lei questo non manca: “Forse una carnevalata ma per festeggiare 60 anni ci vuole una buona dose di coraggio ….❤️❤️❤️😂😘.”

Dopo gli scatti Alba ha pubblicato anche un video dove appare con indosso un sensuale trikini che le sta benissimo e dove manifesta tutta la sua voglia di continuare a vivere con l’entusiasmo che la contraddistingue. Non sarà l’età a placare la sua gioia e l’amore per la vita, ne tanto meno i commenti di qualche critico poco educato: “L’elogio alla stupidità della vecchia che non si arrende …. 😂😂😂😂😂 @missbikiniluxe prima che qualcuno mi faccia foto orrende con il sole a picco e mi rompa gli zebedei con la storia dell’età … sessanta e non sentirli … di testa soprattutto… “

Alba Parietti fonte Instagram

Alba Parietti: “Continua l’elogio alla stupidità…”

Ironica e divertente Alba Parietti scherza sui suoi prossimi 60 anni, parla d’elogio alla stupidità nonostante l’età avanzata ma rivendica il diritto di scegliere di fare ciò che vuole anche se non a tutti può piacere: “…e poi meglio una barbagianna tarda a convinta e felice che una giovane insoddisfatta e frustrata che la vita non se la gode..”

Alba si è fatta notare anche sui social, ha ottenuto attenzione ma soprattutto tanti like anche da vip che hanno apprezzato il suo gesto eclatante e inconsueto. “Sei ancora tanta roba..” ha commentato un fan molto attento.