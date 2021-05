Alba Rohrwacher: sapevate che è la “nuora” di Maria De Filippi? Chi è il suo compagno?

Cosa c’entra Alba Rohrwacher con Maria De Filippi? Apparentemente nulla, se non fosse che il compagno dell’amata attrice altri non è che… il figliastro di Maria! Andiamo a scoprire qualcosa di più sul rapporto di parentela tra Alba e la regina della tv italiana.

Bionda, con un sorriso dolce e un viso da quadro di Botticelli, Alba Rohrwacher è un’attrice italiana pluripremiata e apprezzata. Ha recitato, tra gli altri, in film come La solitudine dei numeri primi, Le meraviglie e Perfetti sconosciuti, e nella serie TV diretta da Nicolò Ammaniti Il Miracolo. Riservata e schiva, l’attrice non parla mai molto della sua vita privata; per questo non tutti sanno che Alba Rohrwacher è anche la “nuora” di Maria De Filippi!

Leggi anche: David Donatello 2021: candidati, film e tutte le nomination

Chi è Alba Rohrwacher? Cosa c’entra con Maria De Filippi?

Nata a Firenze il 27 febbraio 1979 sotto il segno zodiacale dei Pesci, Alba Rohrwacher muove i primi passi come attrice nei teatri, dove si forma. Dopo aver partecipato a qualche progetto minore ed essersi fatta conoscere per ruoli più piccoli, nel 2008 riceve il suo primo premio importante: il David di Donatello come attrice non protagonista in Giorni e Nuvole, dove interpretava la figlia di Antonio Albanese e Margherita Buy.

Da lì, la carriera di Alba prende il volo. Nel 2014 la vediamo in Le Meraviglie, un film diretto dalla sorella Alice e ispirato alla loro infanzia. Oggi possiamo sicuramente affermare che quello di Alba Rohwacher sia uno dei volti più noti e apprezzati del cinema italiano. Pochi, però, conoscono il legale di parentela di Alba e Maria De Filippi: l’attrice, infatti, è la nuora di Maurizio Costanzo.

Chi è Saverio Costanzo, il compagno di Alba Rohrwacher?

Alba Rohrwacher è legata da alcuni anni a Saverio Costanzo, il regista e sceneggiatore figlio del celeberrimo Maurizio, marito di Maria De Filippi. Entrambi estremamente riservati, sono pochissime le foto in cui i due compaiono insieme e non è noto quasi nessun dettaglio della loro relazione.

Saverio Costanzo e Alba Rohrwacher / ANSA: Matteo Nardone

Nato da un legame precedente a quello con Maria De Filippi, Saverio Costanzo è figlio di Maurizio Costanzo e di Flaminia Morandi. Nonostante il cognome celebre, non si può dire che sia un figlio d’arte: senza l’aiuto del padre ha cercato di costruirsi una carriera nel mondo del cinema e oggi, a 46 anni, è ufficialmente un regista affermato e apprezzato.

Nato il 28 settembre del 1975, dopo gli anni dell’università Saverio Costanzo si forma a New York, dove lavora come attrezzista, operatore e regista sviluppando una predilezione per i documentari. Premiato con il Nastro d’Argento e il David di Donatello come miglior regista emergente, nel 2010 dirige La solitudine dei numeri primi, in cui Alba Rohrwacher recita come attrice protagonista, e sul set pare che sia iniziato l’amore tra i due.

L’ultimo lavoro di Costanzo Junior, L’Amica Geniale, ispirato ai romanzi di Elena Ferrante e da lui sceneggiato personalmente segna la sua consacrazione definitiva. La sua musa e compagna Alba Rohrwacher è la voce narrante della storia.

Alba Rohrwacher e il compagno Saverio Costanzo, figlio di Maurizio Costanzo, a sua volta marito di Maria De Filippi

L’avreste mai detto che Alba Rohrwacher fosse la “nuora” di Maria De Filippi? Continuate a seguire DonnaPOP per scoprire tutte le news sui personaggi del mondo del cinema, della tv e del gossip!