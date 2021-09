albano-carrisi-bomba:-“quel-che-provo-per-romina-supera-l’amore”.-lite-assurda-a-cellino,-“lei-lascia-la-casa”

Albano ha deciso di aprirsi completamente nel corso di un’intervista con Maurizio Costanzo. Protagonista delle sue parole, Romina Power, la donna che lo ha portato al successo, che gli ha regalato l’amore, ma che lo ha anche distrutto. Oggi la bella americana è nuovamente in Italia, e non manca mai di affermare di essere innamorata del suo ex marito e di esserne anche ricambiata. Su questo, il cantante di Cellino San Marco non è molto d’accordo, soprattutto dal momento che è impegnato in una relazione con la show girl Loredana Lecciso, donna con cui afferma di voler passare la sua vecchiaia.

Per prima cosa, Albano ha ricordato la sua infanzia: “Non ho mai avuto dubbi sul fatto di voler fare il cantante, già a sei anni ne ero certo. Da piccolo mi sono diviso tra campi e scuola. Ho amato la scuola fino alle medie, poi ho frequentato l’istituto magistrale e al secondo anno mi bocciarono: pensavo solo a cantare”. Così, un giovanissimo Carrisi ha deciso di lasciare la Puglia per cercare il successo a Milano, dove è entrato nella squadra del clan di Adriano Celentano. E’ stato con lui che ha calcato i primi palchi importanti e grazie a lui che è riuscito ad arrivare al musicarello che lo ha visto protagonista proprio insieme a Romina Power.

“Ci siamo conosciuti durante le riprese del film Nel Sole. Per lei ero trasparente: non mi vedeva per niente. Poi abbiamo fatto un secondo film assieme, Tutto l’oro del mondo. Un anno dopo lei mi ha chiamato e mi ha lasciato il suo numero, era appena tornata da Los Angeles; non ho mai fatto salti dalla gioia nella mia vita, ma quel giorno avrei potuto vincere una gara di salti in alto”. E’ molto dolce il ricordo che ha Albano del suo innamoramento. Ricorda ancora quando, durante le riprese del primo film, l’ha vista durante una pausa lavorare la maglia. La semplicità disarmante di quel momento lo ha conquistato per sempre.

E la loro storia d’amore ha fatto innamorare anche il pubblico italiano, consacrando così il successo di Albano. I due sono stati una coppia anche da un punto di vista musicale e hanno cantato insieme successi come Felicità, che ancora oggi è ascoltata ovunque. Durante il periodo di pandemia, in Russia, vari artisti si sono uniti per cantarla insieme. Ma la storia tra Albano e Romina finisce. Molti pensano che sia stato a causa della scomparsa della primogenita Ylenia, nel 1994. Ma oggi, il cantante di Cellino San Marco decide di smentire questa convinzione e di raccontare finalmente la verità.

“Nostra figlia è stata un motivo di tregua. Il rapporto è stato frantumato da mia moglie, non so il perché neanche adesso. Lei evidentemente si era stancata di quel tipo di vita. La nostra storia d’amore era una favola. Quando ci siamo lasciati ho assunto degli psicofarmaci, ma a salvarmi fu la preghiera”. Oggi l’ha perdonata e le ha permesso di tornare nella sua vita. Ma alle dichiarazioni di Romina, Albano risponde così: “Lei traduce la parola ‘love’, che in inglese vuol dire anche affetto. Ora lei è la mia migliore amica, c’è un rispetto che supera l’amore. Ma la magia del nostro amore è stata violentata, non posso riprendermi da questo trauma”. Che dopo tanti anni in Italia la cantante non abbia capito che da noi amore significa altro? Qui, gatta ci cova.

Intato pare proprio che queste affermazioni sia da parte di Romina che da parte di Albano abbiano molto indispettito Loredana. Sarebbero state proprio le parole della Power che ancora crede che l’ex marito sia innamorato di lei, ad aver suscitato la furia della Lecciso. Una litigata che avrebbe poi portato Romina a lasciare la casa per trasferirsi altrove. Insomma una storia infinita quella tra i tre.

