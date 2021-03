Albano Carrisi choc, “Amo ancora Romina, vi svelo perché sto con Loredana. Torna con me”. Fan in delirio, Romina reagisce così

Albano ha lanciato un accorato appello in cui ha chiesto alle due donne più importanti della sua vita di incontrarsi e risolvere i loro problemi. E’ accaduto nel corso di Domenica In, la trasmissione Rai condotta da Mara Venier, che cerca sempre di frapporre momenti di ilarità a interviste più serie e sentimentali. Dopo l’intervento di Amadeus e Fiorello, in diretta dalla città di Sanremo dove a breve si terrà l’omonimo Festival, è stato il turno del cantante di Cellino San Marco di lasciarsi andare alle emozioni e ai ricordi, per un viaggio nel passato insieme alla conduttrice.

Prima di passare ai punti salienti e parlare delle due donne che ha amato e ancora ama, Albano ha voluto ripercorrere la sua giovinezza e, soprattutto, la sua vita prima della fama. “Vivevamo in una casa di sole due stanze e un cortile. Bagno rigorosamente all’aperto. Sembrava uno zoo quel cortile, c’erano galline, conigli, un vitello che poi vendeva nel mese di maggio. Un anno io e mio fratello ci ammalammo di tifo e lui dovette vendere il vitello anzitempo per pagarci le medicine”, ricorda non nascondendo anche una certa commozione. E anche per questo decide di allontanarsi da Cellino San Marco per rincorrere il sogno di fare il cantante.

Il successo per Albano è arrivato improvvisamente, quando venne smarrita una cassetta di Rin Tin Tin e al suo posto venne mandato in onda Sette Voci, in cui partecipava proprio il giovane cantante. Da quel momento la sua vita non è stata più la stessa. “Cambiò tutta la mia esistenza. Prima camminavo per le strade ed ero un signor nessuno, da quel giorno non potevo più camminare. Mio padre disse: ‘qui in casa non abbiamo mai avuto liquori, ma da quando hai avuto successo devo comprare quintali di bottiglie’, perché tutti andavano a congratularsi”, spiega.

Giunge poi il momento di parlare dei suoi due grandi amori, Romina Power e Loredana Lecciso. Mentre la prima è amatissima dal pubblico italiano, la seconda non è mai stata vista di buon occhio e la loro relazione viene spesso messa in ombra dai media che auspicano e spingono verso un ritorno di fiamma con la ex moglie. Questo non ha reso le cose semplici da gestire per Albano, che dopo la sua separazione ha ripreso con decisione in mano la sua vita. “Non ho permesso a questo avvenimento di distruggermi la vita”, perché “nella vita non bisogna mai diventare vittima degli avvenimenti che possono distruggere un uomo e una donna”.

Quindi Albano parla della nuova moglie, con la quale ha costruito un nuovo futuro: “Mi sono rifatto una vita, ho una famiglia, sto bene. Questi bambini devono avere una famiglia unita e Loredana è una bravissima madre”. Insomma Albano ha fatto capire come fosse necessario tornare con Loredana per il bene dei bambini avuti con lei. Ciò non toglie che desidera avere un rapporto anche con la ex moglie:”Il mio sogno è che Romina e Loredana un giorno si siedano allo stesso tavolo e mangino insieme. Nessuno ha colpa di quello che è successo e nessuno ha danneggiato nessuno”.

Poi, guardando dritto in camera, AlBano si rivolge alle due donne: "Se siete in ascolto, Romina e Loredana, perché non ci incontriamo? La vita potrebbe essere breve o lunga, ma bisogna unirsi e seminare semi di pace invece di sospetti. Sospetti non ce ne devono stare perché non esistono. Il mondo è bello perché dobbiamo renderlo bello e solo così rendiamo bella la nostra esistenza. Torniamo tutti insieme, Vi amo". E Romina come l'avrà presa? la cantante ha dichiarato di amare ancora Albano e di essere certa che anche lui la ami ancora perchè il loro è stato un amore troppo intenso ma non ha intenzione di dividerlo con altre.

