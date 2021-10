Albano Carrisi choc distrugge Milly Carlucci “Un complotto, una setta. Cosa succede nel suo programma”. Fan increduli

Albano ha parlato davanti ai telespettatori Rai di un programma particolare, che ha definito essere come una setta segreta. Tutto è accaduto quando il cantante di Cellino San Marco è stato ospite di Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno. A dimostrare che con la presentatrice i rapporti sono ancora dei migliori. Si era molto parlato, infatti, di un diverbio tra i due. Carrisi insieme a sua figlia Jasmine non sono stati riconfermati come coach di The Voice Senior, show della prima serata del sabato diretto proprio dalla bella e sorridente bionda. Al loro posto, quest’anno, ci sarà Orietta Berti, reduce dal successo di Mille.

Albano non ha mai nascosto la sua delusione. Più di una volta ha affermato di non sapere il motivo che ha portato la produzione a escluderlo da The Voice Senior. Nonostante questo, sembra non essere affatto amareggiato nei confronti della Clerici. Anzi, a E’ sempre mezzogiorno hanno riso e scherzato, dimostrando di essere ancora uniti. Antonella ha anche ricordato con affetto i momenti passati insieme nel famoso show, immaginando un rientro del cantante e di sua figlia per un’altra stagione. Dal suo canto, Carrisi ha specificato che Jasmine si trova a Milano per l’Università ma che è ancora appassionata fan della presentatrice.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Anche perché Albano sarà protagonista di un’altra trasmissione regina d’incassi del sabato sera. Il cantante è passato da una bionda all’altra. Adesso, sua padrona di casa sarà Milly Carlucci che lo ha voluto nel cast di Ballando con le Stelle. Da cantante a coach, da coach a ballerino, sarà sicuramente divertente vederlo impegnarsi in un’arte così lontana dalla sua. Ma non è la prima volta che Carrisi lavora con la Carlucci. L’anno scorso l’abbiamo visto anche a Il cantante mascherato, dove si nascondeva sotto il costume del leone.

Con Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno ha voluto ricordare la sua partecipazione in qualità di ospite alla prima puntata della nuova stagione di Il cantante mascherato, dove tornerà a vestire i panni del leone. Quindi, Albano ha commentato lo show che ha fatto il suo debutto lo scorso anno, dicendo che era davvero impossibile per lui scoprire chi fossero gli altri concorrenti. “Era come un complotto, una setta segreta”, in effetti, ricordiamo che i protagonisti dello show potevano arrivare ai camerini completamente nascosti da un grande mantello nero. Proprio come nelle sette, quelle conosciute tramite i film.

Albano si è detto molto contento di partecipare alla prima puntata della nuova stagione. Nonostante si dica che potrebbe incontrare Romina Power nelle vesti di Giraffa. La notizia era stata commentata anche da Alessandra Mussolini insieme ad Alberto Matano. Ma, in realtà, è soltanto una voce che gira sul web. Si sa che i telespettatori italiani fremono dalla voglia di vedere i due cantanti, ex sposi, ancora insieme sul palco. I due potrebbero realmente incontrarsi a Il cantante mascherato? Lo scopriremo soltanto il dodici febbraio quando, una volta terminato Ballando con le Stelle, andrà in onda la prima puntata dello show.

L’articolo Albano Carrisi choc distrugge Milly Carlucci “Un complotto, una setta. Cosa succede nel suo programma”. Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.