Albano Carrisi, confessione Bomba: “Romina coinvolta in un brutto affare, per questo Ylenia è fuggita”. Fan increduli

Negli ultimi mesi in moltissimi hanno sperato in un ritorno di fiamma tra Albano Carrisi e Romina Power. Ebbene, non sembra che un ritorno di fiamma possa mai esserci anche se i due si sono riappacificati anche se le parole che si sono detti in passato sono state molto dure. Gli ex coniugi, che di intervista in intervista condividono sempre dichiarazioni riguardo la loro vita personale e le vicende che li hanno legati, in passato si sono accusati a vicenda rivelando la verità sulla fine della loro storia.

A iniziare è stata la cantante americana, ospite a Telecinco da Salvame Deluxe. Parlando della primogenita Ylenia, scomparsa da moltissimo tempo, ha accusato l’ex marito di averla allontanata. “Ylenia aveva un rigetto completo per Albano, litigavano sempre. Mi diceva: ‘Mamma, te ne devi andare, io un giorno me ne andrò’”. Non solo, Romina Power ha fatto anche capire che spesso il cantante aveva delle reazioni spropositate:

“Se lo contrariavo si arrabbiava, urlava. Era un dittatore”. Dichiarazioni molto forti, soprattutto per un uomo stimato e apprezzato da tutti e che, insieme a lei, è stato il ritratto della felicità, come la famosa canzone che gli ha fatto vincere insieme il Festival di Sanremo. Dichiarazioni che hanno trovato poco dopo una smentita.

E’ stata la stessa Romina Power a fare un passo indietro: “La mia intervista alla televisione spagnola sulla sparizione di mia figlia Ylenia è stata male interpretata e messa fuori contesto . Non ho mai voluto trattare il mio ex marito, Albano come un uomo violento. Non è mai stata la mia intenzione e chiedo scusa se è questa l’immagine che è arrivata al pubblico.”

Ma il danno, ormai, è stato fatto e non è tardata ad arrivare la risposta di Albano Carrisi: “Non l’ho mai maltrattata. L’ho trattata come una Madonna. Non mi aspettavo da lei che mi gettasse addosso tanto fango. Questo mondo che racconta non mi appartiene. Chi mi conosce è testimone”. Albano Carrisi ha sempre cercato la pace con Romina Power, nonostante la gelosia della sua compagna, Loredana Lecciso:

“Sono un uomo di pace, non capivo questa guerra che non avevo aperto io, le cose poi nella vita, grazie a Dio, cambiano, ed è cambiata anche questa” diceva poco tempo fa. Ma sembra che la battaglia non sia ancora terminata e adesso il cantante di Cellino San Marco decide di passare al contrattacco: “Sono convinto che la droga abbia distrutto il nostro matrimonio. Non volevo essere compagno di vita di una donna coinvolta in questo genere di cose”.

Albano aveva anche azzardato l’ipotesi che Ylenia e Romina fumassero insieme della marijuana, scatenando così la reazione della sua ex moglie, che aveva deciso di parlare tramite un avvocato: “Le dichiarazioni di Albano sono del tutto inveritiere, altamente diffamatorie e lesive della onorabilità di Romina e della figlia Ylenia, per le quali la mia cliente si riserva ogni azione al riguardo”. Fortunatamente tra i due infini è tornata la pace

L’articolo Albano Carrisi, confessione Bomba: “Romina coinvolta in un brutto affare, per questo Ylenia è fuggita”. Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.