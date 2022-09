Albano Carrisi confessione choc: “Il mio vero amore è lei da sempre. Non è Loredana”

Il nome di Albano Carrisi è legato da molto tempo al mondo del gossip, che adesso riguardano una sua presunta relazione con Iva Zanicchi. Abbiamo sempre pensato al famosissimo cantante diviso in un difficile triangolo amoroso: quello con la sua ex moglie, Romina Power, e con la sua attuale compagna, Loredana Lecciso. Pensavamo che non ci fosse spazio per un’altra donna. Invece adesso è spuntato fuori il nome della grandissima Iva, che la scorsa stagione televisiva ha deciso di rimettersi in gioco presentando un suo nuovo singolo all’importantissimo Festival di Sanremo.

Ma com’è possibile che si siano infiammati i pettegolezzi su Albano Carrisi e Iva Zanicchi? Tutto è nato poco tempo fa, quando i due si sono visti all’autodromo di Monza e si sono scambiati diversi abbracci affettuosi. Oggi finalmente ne scopriamo il motivo grazie all’intervista doppia che hanno rilasciato a Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 25 settembre. In realtà, i cantanti hanno lavorato insieme per un nuovo singolo. Una collaborazione che è rimasta segreta per motivi contrattuali e che adesso può finalmente essere sponsorizzata.

Albano Carrisi e Iva Zanicchi si sono conosciuti in giovane età. A Silvia Toffanin il cantante di Cellino San Marco ha anche svelato di aver notato da subito il talento e il potenziale della donna. Ma solo oggi, che sono adulti, sono riusciti a creare una canzone insieme. Un nuovo singolo che non vediamo l’ora di sentire e che sarà sicuramente un grande successo. Insomma, non c’è un’altra donna nella vita dell’uomo, che già è molto conteso tra Loredana Lecciso e Romina Power. Ma la compagna di Pier Silvio Berlusconi non si è lasciata sfuggire l’occasione di fare un accenno ai pettegolezzi che li hanno circondati.

Dopo aver annunciato l’ingresso in studio di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, Silvia Toffanin li ha accolti con il suo solito calore e si è concessa una battuta: “Albano sei qui con la tua nuova fidanzata”. A quel punto è stata la cantante a intervenire, con il suo solito umorismo “Sì siamo fidanzati” ha confermato. Ma le parole sono state accompagnate dalle tante risate dei presenti, a far capire che si trattasse semplicemente di un gioco. L’uomo è ancora impegnato con Loredana Lecciso e la loro relazione sembra proseguire per il meglio, nonostante i continui interventi di Romina Power.

Sono terminati i periodi in cui Loredana Lecciso si lasciava sopraffare dalla rabbia e lasciava Albano Carrisi in diretta televisiva. Adesso sembra che i due abbiano raggiunto un equilibrio e l’uomo ha affermato più e più volte di voler trascorrere la vecchiaia insieme alla sua compagna. Siamo abituati a vederlo comporre duetti proprio con Romina Power, e invece questa volta a salire sul palco insieme a lui sarà Iva Zanicchi. Un grande cambiamento, che potrebbe essere una ennesima dimostrazione d’amore nei confronti della ex show girl. Ma siamo certi che l’uomo ci riserverà ancora molte sorprese.

scritto su Più Donna da Maria Costanzo.