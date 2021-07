albano-carrisi-escluso-da-the-voice-senior-insieme-a-jasmine,-sbotta:-“deluso,-ecco-che-hanno-fatto-a-mia-figlia”

Albano Carrisi è stato fatto fuori da The Voice Senior insieme a sua figlia Jasmine. L’anno scorso li abbiamo visti nelle vesti di giudici insieme a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e il rapper Clementino. A dirigerli, Antonella Clerici, che con la trasmissione ha ottenuto un vero successo raggiungendo una media di share che ha sfiorato il 20%.

La bella bionda della Rai si è riconfermata per la prossima stagione e, insieme a lei, quasi tutto il cast. Manca solo il cantante di Cellino San Marco che ancora non conosce i motivi della sua esclusione e non nasconde di esserne molto deluso. “Non me l’aspettavo, ma va bene così” commenta Albano in un’intervista a Nuovo Tv. Per mesi il cantante ha dovuto mettere da parte il suo mondo fatto di concerti e spettacoli, a causa delle restrizioni indotte dalla pandemia di Covid-19.

Ma non ha voluto rinunciare del tutto al mondo del piccolo schermo. Lo abbiamo visto così nei panni di opinionista nei vari salotti televisivi, quindi il debutto nel ruolo di giurato, ancora più importante perché in compagnia della figlia avuta insieme a Loredana Lecciso, Jasmine. Ma il loro percorso insieme è già terminato e i due non sono stati riconfermati come giudici di The Voice a dispetto degli altri che invece sono rimasti.

“Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia” racconta Albano, che non tenta neanche di celare la delusione. “Si, avrei voluto ripetere l’esperienza con Antonella Clerici e tutto il team dei giurati perché è stata molto interessante e divertente – quindi sulla figlia Jasmine – Certo, le sarebbe piaciuto tornare nel programma. Per lei questo è stato una sorta di debutto televisivo”. Insomma escluderla subito dopo una sola edizione sembra proprio una stroncatura. Ma il cantante pugliese non si abbatte e, soprattutto, è pronto a riprendere il suo posto nel mondo della musica, che sembra finalmente tornare a camminare grazie ai vaccini e ai contagi diminuiti.

“Grazie a Dio ho tanti progetti musicali da portare avanti ma per ora non ne parlo, aspetto di aver firmato. Altrimenti facciamo come con The Voice Senior”. Intanto, tutti gli occhi sono puntati sulla donna che prenderà il posto di Albano come giurata della trasmissione Rai. Si tratta di Orietta Berti, che è diventata la reginetta della musica italiana grazie alla collaborazione con Fedez e Achille Lauro. Mille è il singolo più ascoltato dell’estate e da cinque settimane è in cima alle classifiche. Un vero e proprio tormentone che le ha permesso di tenere compagnia ai ragazzi anche durante le vacanze.

Non è la prima volta che Orietta Berti soffia il posto ad Albano. Il cantante di Cellino San Marco ha ammesso che era suo desiderio partecipare all’ultima edizione del Festival di Sanremo, ma la sua canzone non aveva superato le selezioni. Portavoce di una musica un po’ più datata è stata proprio la Berti, che si è distinta anche per le sue battute e gaffe con i Maneskin.

Nonostante tutto, Albano per lei ha solo complimenti: “Ci conosciamo da 60 anni. Siamo amici cari, oltre a essere colleghi e quindi le faccio i miei complimenti più sinceri. ‘Orietta, goditi questa nuova situazione, finalmente ti hanno messo al posto che meriti. Per anni l’hanno bistrattata, considerando la sua musica un prodotto di provincia“. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Albano Carrisi escluso da The Voice Senior insieme a Jasmine, sbotta: “Deluso, ecco che hanno fatto a mia figlia” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.