albano-carrisi-furioso-in-strada-con-la-figlia-romina,-tensione-alle-stelle.-lei-sbotta-e-rivela-tutto:-“ecco-cosa-mi-ha-fatto-mio-padre”

È davvero complicato il rapporto tra Albano e Romina Carrisi. Padre e figlia non riescono ad andare d’accordo, neppure ora che sono tornati a parlarsi dopo alcuni mesi di silenzio assordante. Il cantante di Cellino San Marco e l’opinionista di Oggi è un altro giorno sono stati pizzicati dai fotografi di Nuovo Tv mentre discutevano animatamente per strada, a Roma. Al momento non sono noti i motivi della lite ma la tensione tra Albano e Romina Junior è più che mai alle stelle.

La famiglia di Albano è tra le più famose della televisione italiana. Il cantante si è distinto negli anni non soltanto per le sue doti canore, ma anche per essere un grande personaggio e per il suo carisma che, di palco in palco, riesce ad affascinare il pubblico. Non solo, sicuramente la sua movimentata vita privata sbandierata ai quattro venti lo ha reso ancora più popolare. I panni della sua famiglia vengono lavati sempre in pubblico e si può dire che ormai non ci sono più segreti.

La fama di Albano Carrisi si è quindi allargata anche ai componenti della sua famiglia. La prima moglie, Romina Power, ha condiviso con lui palchi di tutto il mondo vincendo grazie a lui la sua timidezza, come ha ammesso lei stessa in un’intervista. La seconda compagna, Loredana Lecciso, è nata come show girl insieme a sua sorella Raffaella ma si è poi ritirata dal mondo dello spettacolo. Il suo nome però continua a popolare le riviste di gossip grazie al triangolo amoroso che si è creato tra loro tre. Poi ci sono i numerosi figli, tutti conosciuti sul piccolo schermo, chi più chi meno.

C’è la giovane Jasmine, nata dall’unione con Loredana Lecciso, che vorrebbe cantare anche lei come Albano. Con il suo papà ha preso parte anche a un importante programma televisivo, The voice senior di Antonella Clerici. Questa partecipazione le è valsa una grande visibilità, anche se non è stata riconfermata per la seconda stagione e si è trasferita a Milano per intraprendere l’università. C’è poi Romina Carrisi, l’ultima figlia nata dal matrimonio con la Power. Lei è una presenza costante a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, e spesso parla delle vicissitudini della sua famiglia.

proprio poche puntate fa la ragazza aveva avuto la possibilità, grazie al programma Rai, di avere un confronto col suo papà. Il rapporto tra Romina Carrisi e Albano non è sempre stato rose e fiori. Proprio nell’ultimo periodo la ragazza aveva svelato di avere avuto un forte litigio con Albano e di non avergli parlato per mesi. Ma alla fine i due si sono riappacificati e hanno trascorso insieme le vacanze di Natale in Croazia, a casa di Cristel, dove probabilmente hanno entrambi contratto il Coronavirus. Ma nonostante la riappacificazione sembra che tra loro ci siano tensioni che non si riescono a superare.

“Non credo di essere stata mai capita da te, perché lui dice sempre che è stato un bravo psicologo, ma io non mi sono mai sentita compresa” ha detto Romina Carrisi. La risposta di Albano è stata pronta: “Tu te ne sei andata in America per sette anni e un figlio deve sapere anche ascoltare il padre. Il destino è stato un po’ carogna nei nostri confronti. Quella che doveva essere un’infanzia per te fantastica, non è stata così, per colpa di alcuni eventi. Abbiamo avuto delle vicissitudini che non avrei mai voluto incontrare. Ora voglio recuperare il rapporto con te”. Oggi sembra che, nonostante il chiarimento, i due siano ancora una volta ai ferri corti. Cosa sarà successo?

