Albano Carrisi lancia la bomba: “Io e Romina torniamo insieme”. Fan in delirio. Galeotta la festa della figlia

Nelle ultime ore Albano Carrisi ha spiazzato tutti con un annuncio inaspettato. Il cantante pugliese ha riacceso le speranza di tutti i fan che da tantissimi anni ormai sperano in un loro ritorno di fiamma. L’uomo ha dichiarato di amare ancora l’ex moglie, scopriamo cos’è successo alla festa della figlia Romina. È da tempo, ormai, che giornali e talk shows alimentano questo gossip. La coppia, inoltre, si è ormai consolidata sempre di più dal punto di vista professionale, continuando ad esibirsi insieme in tutto il mondo.

Albano ha, in realtà, sempre sottolineato che questo ritorno di fiamma era da escludere e che la sua volontà era quella di rimanere con l’attuale compagna. Nonostante la relazione con Romina sia finita da un pezzo, i fan ed il pubblico italiano non ha mai smesso di sperare in un riavvicinamento. Il desiderio è diventato ancora più forte da quando la Power è tornata in Italia, dopo un lungo periodo di assenza. La vicinanza logistica lascia quindi ben sperare il pubblico che li ha seguiti da sempre con enorme affetto.

Albano e Romina si sono infatti sposati nel lontano 26 luglio del 1970. Dal loro matrimonio sono nati 4 splendidi figli che hanno, comunque, a prescindere da tutto, suggellato una grande unione tra i due. Per quanto si siano infatti separati nel 1999, la complicità che li lega è ben visibile. Ma non è sempre stato tutto così pieno di sintonia. Immediatamente dopo la rottura, i due si sono spesso scontrati, anche attraverso battaglie legali sgradevoli. Hanno infatti iniziato ad essere sempre più distanti e sono stati al centro di molti rumor e giornali di gossip che hanno ampliamento speculato sul quel che rimaneva della loro relazione.

Oggi, però, Albano Carrisi e la Power hanno finalmente deciso di avere un rapporto civile e di ritrovare quei sentimenti positivi e quell’affetto che li aveva uniti. È necessario, soprattutto per la serenità dei propri figli. Inoltre, hanno finalmente rafforzato nuovamente il loro rapporto professionale. Il duo musicale infatti è amatissimo in tutto il mondo e continua a far sognare milioni di persone con la propria musica intramontabile. Si tratta di una coppia che nonostante sia separata da anni, continua ad essere un simbolo ed ormai quasi un’istituzione che nessuno può far crollare.

Ed ecco che Albano ha dichiarato che il loro rapporto professionale è più forte che mai e che si sente pronto a tornare insieme sul palco dell’Ariston, per il prossimo festival di Sanremo. Le loro precedenti partecipazioni hanno sempre lasciato il segno e sono ormai un cult. Ma non solo. Il cantante di Cellino ha dichiarato di provare ancora amore per l’ex moglie e che probabilmente questo sentimento non finirà mai. Un riavvicinamento tra i due c’è stato anche alla recente festa della figlia Romina per i suoi 35 anni, festa in cui non era presente Loredana. I due ex coniugi si sono mostrati molto complici e affiatati e il fatto che mancasse la Lecciso ha creato molti dubbi tra i fan. E voi che ne pensate? Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Albano Carrisi lancia la bomba: “Io e Romina torniamo insieme”. Fan in delirio. Galeotta la festa della figlia proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.