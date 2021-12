Albano Carrisi stufo, passerà Capodanno con un’altra donna. Romina e Loredana distrutte. Chi è la nuova compagna

Albano Carrisi passerà il capodanno con una donna dello spettacolo che non è né la sua compagna né la sua ex moglie. Da quando Romina Power ha fatto ritorno in Italia, il cantante è tornato a condividere con lei i palchi che li hanno accolti a braccia aperte. La coppia di Felicità è rimasta nel cuore a tutti. Se i due non sono riusciti a ricongiungersi da un punto di vista sentimentale, è sicuramente vero che ci sono riusciti da quello lavorativo. L’uomo ha anche ammesso, nel corso di un’intervista, di avere il desiderio di partecipare nuovamente al Festival di Sanremo insieme alla sua partner di sempre.

Ma qualcosa è cambiato da questo primo momento idilliaco di riappacificazione. Probabilmente, tutto si è scatenato dal fatto che Romina Power non è riuscita a trovare un punto di incontro con Loredana Lecciso. E’ risaputo che le due donne non si sopportano e sono gelose l’una dell’altra. In un primo momento, Albano Carrisi ha cercato di tenere due piedi in una scarpa. Il cantante ha provato in tutti i modi a creare una serena famiglia allargata, senza però riuscirci. A Domenica In da Mara Venier lanciò addirittura un messaggio pubblico, davanti ai curiosissimi telespettatori italiani.

L’appello fatto nei confronti di Loredana Lecciso e Romina Power era quello di sedersi a tavola e mangiare insieme a lui, in qualità di donne più importanti della sua vita. Questo non è mai accaduto e Albano Carrisi si è ritrovato a dover prendere una decisione e schierarsi. Ha quindi affermato di essere legato indissolubilmente alla sua attuale partner, con cui ha intenzione di trascorrere la vecchiaia. Con la sua ex moglie, a suo dire, è tutto terminato ed è impossibile da recuperare. Da quel momento, anche i rapporti lavorativi della famosissima coppia si sono evidentemente affievoliti.

Al punto che per la notte di Capodanno Albano Carrisi ha deciso di affiancarsi a un’altra donna dello spettacolo. Si tratta di Federica Panicucci, con cui condurrà Capodanno in musica, la storica serata di fine anno che va in onda su Canale 5. La location scelta per l’evento è Bari, ed era impensabile non chiamare il cantante che più rappresenta la Puglia e che è anche un amatissimo personaggio televisivo. Quest’anno lo abbiamo visto come concorrente a Ballando con le Stelle, ma questa è solo la più recente delle sue apparizioni sul piccolo schermo.

L’anno scorso ha partecipato anche a Il cantante mascherato, poi come giudice e coach a The voice senior, per non parlare di tutti i salotti televisivi che frequenta. Dove non mancano mai domande sulla ex moglie. Come prenderà la notizia di Albano Carrisi in coppia con Federica Panicucci e soprattutto senza di lei? Sicuramente, questo rapporto di prendi e lascia è solo all’inizio e ne vedremo delle belle. Ultimamente sono anche girate insistenti voci di una notte di passione che i due avrebbero trascorso insieme e che Loredana Lecciso avrebbe scoperto, per poi decidere di cacciare la Power dalla tenuta di Cellino San Marco.

