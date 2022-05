Albano chiude definitivamente: Finito il sogno d’amore con Loredana. L’annuncio distrugge i fan della coppia. Cos’è successo

Non è la prima volta che Albano mette fine al suo matrimonio. Il cantante già con Romina Power ha assaporato il cattivo gusto di un naufragio d’amore. La decisione.Tutti sanno che il cantante non ama particolarmente parlare delle sue vicende sentimentali. È anche vero però che parte del suo successo è stato sicuramente quello di fare della sua vita privata un bellissimo show.

L’artista si è sposato giovanissimo con il grande amore della sua vita, Romina Power ma – com’è noto a tutti- purtroppo tra i due è finita per delle incomprensioni decisamente maggiorate da gravi problemi, uno tra tutti la sparizione di Ylenia, la primogenita della coppia che ancora oggi risulta scomparsa. Albano ancora oggi ammette di non aver voluto questa separazione e che per lui è stato un vero e proprio incubo che l’ha portato anche a una sorta di depressione.

Albano, la fine di un altro sogno d’amore: nessun matrimonio con Loredana

Il cantante, in su Tutto ribadisce la sua scelta: basta, chiude definitamente con il matrimonio. Per Loredana dev’essere stata una grande batosta. La donna ormai da anni è la sua compagna e avrebbe voluto, com’è stato per Romina, definirsi prima o poi come sua moglie. La showgirl è stata sempre vista come una donna passeggera nella sua vita anche se è stata da sempre al suo fianco, anche nei momenti più critici per Albano, e gli ha dato altri due magnifici doni, Jasmine e Bido.

La scelta definitiva di Albano

Il cantante di Felicità è stato però categorico. Il matrimonio con Loredana è da escludere. L’artista vuole semplicemente evitare di rivivere il calvario che ha vissuto quando purtroppo la relazione con la cantante e attrice americana figlia d’arte, Romina Power, si è conclusa. Quando il loro matrimonio naufragò purtroppo i loro rapporti peggiorarono giorno dopo giorno, il divorzio ha tirato fuori il peggio da ognuno dei due.

A quanto pare però la verità sarebbe diversa. Il cantante, si sa, è molto devoto e credente. Stando a voci vicine ad Albano quindi, il cantante si sentirebbe ancora matrimonialmente legato con Romina, almeno secondo il rito ecclesiastico che non consente il divorzio, nè il pugliese ha mai chiesto l'annullamento alla Sacra Rota. Questa cosa darebbe molto fastidio però a Loredana e pare che tra i due continuino i dissapori anche a causa di questo.

