Albano choc, l’appello disperato a Romina Power “Ho una malattia. Torniamo insieme, Voglio riprovarci con te”. Loredana furiosa

Albano e Romina sono tornati insieme, almeno da un punto di vista professionale, facendo sognare i loro fan che tanto hanno amato le loro canzoni e il loro amore. Oggi, il cantante pugliese lancia una nuova proposta alla ex moglie: quella di tornare ancora una volta insieme sul palco dell’Ariston, per il quale confessa di provare una vera e propria ossessione. Anche quest’anno, difatti, Carrisi ha tentato di partecipare alla competizione tra canzoni italiane, ma il suo brano non ha passato la selezione fatta dal direttore artistico, Amadeus, e ne è rimasto fuori.

Il rapporto tra i due, legati da una importante amicizia, non ne ha risentito. Ugualmente, Albano è rimasto con l’amaro in bocca e la voglia di ritentarci. Se da solo non è riuscito a prender parte al Festival di Sanremo per quest’anno, non si da per vinto e si prepara già per la prossima edizione. Tra tutti i giovanissimi talenti che si sono esibiti sul palco Carrisi avrebbe di certo fatto la sua figura, portato all’Ariston un po’ di tradizione italiana come ha fatto Orietta Berti, che si è rivelata la vera fuoriclasse in mezzo a quel coro di “pazzi, ma diversi da loro” e ci è tanto dispiaciuto non ascoltare la sua nuova canzone.

Albano sembra essere ben consapevole, però, che insieme a Romina la sua forza si raddoppia, e per l’anno venturo vorrebbe provarci proprio insieme a lei. Per questo, ha già lanciato un accorato appello alla ex moglie: “Quando il Covid morirà e noi ricominceremo a vivere proverò a tornare al Festival di Sanremo. Mi piacerebbe farlo con Romina ma bisognerà vedere se lei vorrà venire perché Romina non ama molto il Festival. Io, invece, mi sono reso conto di avere una strana malattia per cui non esiste la cura: la sanremite acuta” e difatti il cantante è sempre pronto a mettersi in gioco e a conoscere le nuove leve.

Da apprezzare quegli artisti che, nonostante il successo sia già raggiunto, non si vogliono “elevare” al di sopra del Festival di Sanremo nascondendo in realtà una evidente paura di perdere con degli sconosciuti. Anzi, si mettono in gioco sempre con rinnovato entusiasmo, accettando che i tempi cambiano e la musica anche. E’ questo il caso di Albano che al Festival di Sanremo è ormai di casa. Insieme a Romina ha partecipato ben sei volte. Di queste, solo una canzone è riuscita e vincere l’intera competizione ed è Ci sarà, che ha vinto Sanremo nel 1984.

Il podio è stato raggiunto anche nel 1982 quando gli allora sposini parteciparono al Festival di Sanremo con un cult che è Felicità, che per l’edizione di quest’anno è stata portata sul palco dell’Ariston da Fedez e Francesca Michielin durante la serata tributo. All’epoca la canzone ottenne il secondo posto. Albano e Romina sono saliti sul podio al terzo posto anche nel 1987 con Nostalgia canaglia e nel 1989 con Cara terra mia. Infine, nel 1991, Oggi sposi non ha raggiunto il successo desiderato ed è arrivata solo all’ottavo posto. Cosa porteranno in gare gli ex sposi per la futura edizione?

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Albano choc, l’appello disperato a Romina Power “Ho una malattia. Torniamo insieme, Voglio riprovarci con te”. Loredana furiosa proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.