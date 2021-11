Albano choc: “So perché Ylenia si è buttata nel fiume. Non l’ho detto neanche a Romina. Cosa successe tra noi” Fan sotto choc

Prima della sua partenza per la Svizzera insieme all’ex moglie Romina Power, il cantautore AlBano ha rilasciato una lunga intervista ad un noto quotidiano nazionale. In quell’occasione il Leone di Cellino San Marco è tornato a parlare di due argomenti molto dolorosi che hanno sconvolto la sua esistenza. La misteriosa sparizione della figlia Ylenia Carrisi e la rottura con la consorte. Ma andiamo con ordine.

La sparizione di Ylenia Carrisi

La scomparsa di Ylenia Carrisi è una tragedia ancora senza un finale certo. Un mistero che dura da ben oltre 26 anni. Infatti era il 6 gennaio del 1994, quando la primogenita di AlBano e Romina Power ha fatto perdere le sue tracce mentre si trovava in vacanza a New Orleans, negli Stati Uniti. In tutti questi anni il suo corpo non è mai stato ritrovato, per tale ragione la madre continua a sperare confidando che un giorno possa riabbracciare la figlia. Al contrario, il cantautore di Cellino San Marco ha da tempo perso le speranze, dando per certa la sua morte.

Le dichiarazioni scioccanti di Al Bano sulla figlia

E proprio AlBano Carrisi è tornato a parlare della sua primogenita Ylenia nel corso di una recente intervista concessa al Corriere della Sera. “Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, io appartengo all’acqua. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume”, ha spiegato il 78enne salentino. Il Maestro ha confessato che nell’ultimo anno la figlia era cambiata. “Era andata a scrivere un libro sugli homeless in Belize. Non sono mai riuscito a dirlo a Romina. Lei, invece, pensa che l’hanno drogata ed è da qualche parte”, ha spiega l’ex marito di Romina Power.

AlBano rivela perché si è lasciato con Romina Power

Ma non è finita qui. La misteriosa sparizione di Ylenia, per diversi anni, fu raccontata come la ragione della rottura e successiva separazione di AlBano e Romina Power. Intervistato dal Corriere della Sera, il Maestro salentino ha smentito il tutto. “Il suo amore ha iniziato a spegnersi nel ’90. Si era stancata delle tournée e anche della mia voce”.

Albano infatti continua: “Mi diceva: sul palco, mi spacchi i timpani. Ha avuto un cambio di personalità”, ha rivelato il 78enne. In poche parole, stando alle dichiarazioni del cantante, il suo matrimonio con la statunitense era nei fatti già finito da qualche anno: “Era tornata quella della Roma degli artisti”. Per poi concludere così: “Ci siamo lasciati male. Quanti soldi di avvocati ho dovuto spendere… Qualcuno pagato a rate”.

Che ne pensate? per mandare un messaggio ad Albano e Romina lasciate un commento sui nostri canali social Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Albano choc: “So perché Ylenia si è buttata nel fiume. Non l’ho detto neanche a Romina. Cosa successe tra noi” Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.